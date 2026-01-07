Gorakhpur SIR Update: गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, इस सीट पर सबसे ज्यादा कटे वोट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur SIR Update: गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, इस सीट पर सबसे ज्यादा कटे वोट

Gorakhpur SIR: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भी एसआईआर प्रक्रिया में 6.45 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं. जिसके बाद हड़कंप मच गया है. यहां की सभी नौ विधानसभा सीटों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Jan 2026 04:22 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के ड्राफ्ट में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं. गोरखपुर में पहले कुल 3666533 लाख वोटरों के नाम शामिल थे, जिनमें 645625 वोटरों के नाम कट गए हैं और अब यहां कुल 3020908 मतदाता रह गए हैं. 

गोरखपुर जिले में कुल नौ विधानसभा सीटें हैं. इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ख़ुद गोरखपुर शहर सीट से विधायक है. एसआईआर के ड्राफ्ट में इस सीट से भी दो लाख से ज्यादा वोट कटे हैं. आईए जानते हैं कि गोरखपुर की सभी नौ विधानसभा सीटों पर एसआईआर प्रक्रिया में कितने वोटरों के नाम कट गए हैं?

गोरखपुर की नौ  विधानसभा सीटों पर कटे इतने वोट

चुनाव आयोग द्वारा जारी एसआईआर के आंकड़ों के मुताबिक़ गोरखपुर की कैंपियरगंज विधानसभा सीट पर पहले कुल वोटरों की संख्या 3,92,427 थी एसआईआर के बाद ये संख्या अब घटकर 3,24,185 रह गई हैं.  इस सीट पर 68242 वोट कट गए हैं.

- पिपराइच विधानसभा सीट पर पहले कुल 414711 वोटरों के नाम मतदाता सूची में शामिल थे, जो एसआईआर प्रक्रिया में घटकर अब 352536 रह गए हैं.  62175 वोट इस सीट पर कट गए.

- सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर शहर सीट पर पहले कुल 480892 वोटर थे, इस सीट पर 418740 वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल है. 62152 नाम कट गए हैं. 

- गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर पहले 429833 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में थे, जो एसआईआर के बाद घटकर 359070 रह गए. इस सीट पर 70763 वोट कट गए हैं.  

- सहजनवां विधानसभा सीट पर पहले 383221 वोटर थे, जिनमें से 61130 वोट कट गए हैं और अब ये संख्या अब घटकर 322091 हो गई है. 

- खजनी विधानसभा सीट पर एसआईआर सूची में 304008 वोटरों के नाम शामिल हैं. ये संख्या पहले 387022 थी. इस सीट पर 83014 वोट कट गए हैं.  
  
- चौरी चौरा विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या 292675 रह गई है. इससे पहले इस सीट पर कुल 360030 मतदाता थे.  यहां पर 67355 वोट कट गए हैं. 
   
- बांसगांव विधानसभा सीट पर पहले 378779 वोटर थे, जिसमें से 83062 कट गए और ये संख्या अब घटकर 295717 रह गई हैं.  

- चिल्लूपार विधानसभा सीट पर 87732 वोटरों के नाम कट गए. इस सीट पर पहले 439618 वोटर थे, जिनकी संख्या कम होकर 351886 रह गई है. 

बता दें कि अगले एक महीने अब इस सूची में आपत्तियां दाखिल करने का सिलसिला जारी रहेगा. जिनका भी नाम इस लिस्ट से कट गया है वो चुनाव आयोग में एक फॉर्म और जरूरी दस्तावेज के साथ अपनी आपत्ति जमा कर सकते हैं. जिसके बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा. 

Published at : 07 Jan 2026 04:22 PM (IST)
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
