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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान

राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी अपना तीसरा उम्मीदवार उतारेगी, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है. सपा पहले ही दो उम्मीदवारों का नामांकन करा चुकी है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है. समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है. सपा आज राज्यसभा के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी. आज राज्यसभा के लिए नामांकन का तीसरा और आखिरी दिन हैं. ऐसे में सबकी नजरें सपा के तीसरे उम्मीदवार पर टिकी हुई हैं. 

समाजवादी पार्टी इससे पहले रामगोपाल यादव और उद्योगपति धनराज नथवानी को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. दोनों पहले ही अपना नामांकन पत्र भर चुके  हैं, इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे थे. अब सपा के तीसरे उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस पर सियासी जानकारों में कयासों का दौर जारी है. सपा आज इसका खुलासा करेगी. 

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तीसरे उम्मीदवार को आज उतारेगी सपा

उत्तर प्रदेश में दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है. सपा पहले अपने दो उम्मीदवारों का नामांकन करा चुकी हैं. बीजेपी ने भी सोमवार को अपने 8 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जो आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे. और अब सपा तीसरे उम्मीदवार को उतारेगी, जिससे ये चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है. सपा का दावा है कि तीसरे उम्मीदवार के लिए दस विधायकों के हस्ताक्षर के तौर प्रस्तावकों को जुटा लिया गया है. 

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इन नामों पर चर्चाएं तेज

सपा के तीसरे उम्मीदवार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. सूत्रों के मुताबिक़ सपा पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोपी या सपा नेता राजपाल यादव को अपना उम्मीदवार बना सकती है. वहीं मुस्लिम चेहरे के तौर पर सलीम शेरवानी के नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है. हालांकि इस पर आखिरी मुहर अखिलेश यादव ही लगाएंगे.

पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि पर्याप्त संख्या बल मिलने पर पार्टी अपने तीसरे उम्मीदवार को उतारेगी. आज मंगलवार को हमारा उम्मीदवार अपना नामांकन दाख़िल करेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस चुनाव में सपा बीजेपी को करारी शिकस्त देगी. 

राज्यसभा चुनाव में जीत गणित

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से बात करें तो बीजेपी अपने सात उम्मीदवारों को ही आसानी से जिता सकती है. लेकिन, आठवें उम्मीदवार की जीत के लिए बीजेपी को 6 अतिरिक्त वोटों की ज़रूरत होगी. वहीं समाजवादी पार्टी के पास भी दो उम्मीदवारों को आसानी से जिताने का संख्या बल है. इसके बाद भी सपा के पास 25-26 वोट बचेंगे. सपा को तीसरे उम्मीदवार के लिए 10-12 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत होगी. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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UP NEWS UP Rajya Sabha Election 2026
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