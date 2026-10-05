UP राज्यसभा चुनाव : BJP की लिस्ट के बाद बगावत की आहट? पूर्व केंद्रीय मंत्री छोड़ देंगे पार्टी!

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास किशोर की फेसबुक पोस्ट चर्चा में है. विकास किशोर ने पोस्ट में लिखा, “जिस परिवार में माँ और बाप का मान और सम्मान न हो, उस परिवार में नहीं रहना चाहिए!” पोस्ट के अंत में उन्होंने “जय अंबेडकर, जय संविधान, जय पारख” लिखा.