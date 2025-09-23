हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: आजम खान की रिहाई पर एसटी हसन का पुराना सियासी दर्द उभरा, कहा- मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं...

UP Politics: आजम खान की रिहाई पर एसटी हसन का पुराना सियासी दर्द उभरा, कहा- मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं...

Azam Khan की रिहाई 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जेल से संभव है. इस बीच मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन ने बड़ी टिप्पणी की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 23 Sep 2025 12:19 PM (IST)
उत्तर प्रदेश स्थित मुरादाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद एसटी हसन ने पूर्व काबीना मंत्री आजम खान की रिहाई से पहले बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आजम खान के बहुजन समाज पार्टी में जाने की चर्चा पर भी प्रतिक्रिया दी. पूर्व सांसद ने बिना जिक्र किए लोकसभा चुनाव में अपना टिकट कटने की भी चर्चा की.

सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि मुझे आजम खान के जेल से बाहर आने की खुशी है. हसन ने कहा कि अगर आजम खान बसपा में गए तो सपा को कोई नुकसान नहीं होगा. मुस्लिम, सपा के कोर वोट बैंक हैं. वह सपा से हटकर किसी और के पास नहीं जाने वाला.

यह पूछे जाने पर कि आजम के जेल से आने पर वह मिलने जाएंगे या नहीं, एसटी हसन ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ, उसकी वजह आजम खान हैं. मेरा तो दिन नहीं चाहता कि मैं उनके पास जाऊं. अगर उनका आदेश आएगा तो जाऊंगा. लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में एसटी हसन ने कहा कि मेरे साथ क्या होता रहा, पूरा मीडिया एक हफ्ते तक चलाता रहा. सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ?

Up News ST Hasan Up Politics AZam Khan SAMAJWADI PARTY
