उत्तर प्रदेश स्थित मुरादाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद एसटी हसन ने पूर्व काबीना मंत्री आजम खान की रिहाई से पहले बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आजम खान के बहुजन समाज पार्टी में जाने की चर्चा पर भी प्रतिक्रिया दी. पूर्व सांसद ने बिना जिक्र किए लोकसभा चुनाव में अपना टिकट कटने की भी चर्चा की.

सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि मुझे आजम खान के जेल से बाहर आने की खुशी है. हसन ने कहा कि अगर आजम खान बसपा में गए तो सपा को कोई नुकसान नहीं होगा. मुस्लिम, सपा के कोर वोट बैंक हैं. वह सपा से हटकर किसी और के पास नहीं जाने वाला.

यह पूछे जाने पर कि आजम के जेल से आने पर वह मिलने जाएंगे या नहीं, एसटी हसन ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ, उसकी वजह आजम खान हैं. मेरा तो दिन नहीं चाहता कि मैं उनके पास जाऊं. अगर उनका आदेश आएगा तो जाऊंगा. लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में एसटी हसन ने कहा कि मेरे साथ क्या होता रहा, पूरा मीडिया एक हफ्ते तक चलाता रहा. सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ?

आजम खान BSP में जा रहे हैं? शिवपाल यादव के इस बयान ने साफ कर दी सियासी तस्वीर!