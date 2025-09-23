आजम खान BSP में जा रहे हैं? शिवपाल यादव के इस बयान ने साफ कर दी सियासी तस्वीर!

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जेल से रिहाई पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बयान देकर बड़ा दावा किया है. शिवपाल ने यह भी कहा कि सपा ने उनकी मदद की. इतना ही नहीं सपा नेता ने आजम के बसपा में जाने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी.

इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए जसवंत नगर विधायक ने राज्य में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने गलत सजाएं दी थीं, लेकिन अदालत ने मुकदमों में राहत दी है। हम अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं. आजम खान के BSP ज्वाइन करने के सवाल पर कहा, यह सब झूठी बातें हैं झूठी अफवाह है. समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है.

बता दें बीते दिनों यह चर्चा थी कि आजम परिवार के कुछ सदस्यों ने दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की है. यह भी दावा किया गया कि आजम परिवार के अहम सदस्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से भी फोन पर बात की थी. हालांकि इन दावों और चर्चाओं पर आजम परिवार की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है. सपा के कई नेता इन दावों को खारिज कर चुके हैं. सपा सांसद रुचि वीरा ने भी कहा कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं.

आजम खान की रिहाई से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है सपा नेता का ये बयान, कर दिया बड़ा दावा

वीरेंद्र सिंह ने भी सरकार पर लगाए आरोप

दूसरी ओर चंदौली से लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार अभी भी आजम को जेल में रखना चाह रही है. वाराणसी में एबीपी लाइव के संवाददाता निशांत चतुर्वेदी से बातचीत में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के काद्दावर नेता हैं. सरकार तरह-तरह के आरोप लगाकर उनका अभी तक जेल में रखी लेकिन न्यायालय के आदेश पर वह रिहा होने जा रहे हैं. अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार तरह-तरह के उपाय लगाकर उन्हें जेल में रोकने का प्रयास कर रही है जो निंदा का विषय है. उनके बाहर निकलने से कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह होगा