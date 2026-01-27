उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे प्रांतीय सेवा के अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. बरेली में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि 'मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछना चाहता हूं कि कल रात उन्हें किसने फोन किया था और कौन मुझे पंडित होने की वजह से गाली दे रहा है और वह किस विचारधारा का है? संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, सामान्य वर्ग सरकार के खिलाफ हो गया है.'

इससे पहले अलंकार अग्निहोत्री ने अपने निलंबन के बाद कहा था- मैंने कल ही अपना इस्तीफा दे दिया था और कल DM के कैंप ऑफिस में मिलीभगत वाली साजिश फेल हो गई, जहां DM साहब को एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि इस 'पंडित' को यहीं बिठाकर रखा जाए और उसे पूरी रात यहीं से जाने न दिया जाए. मैंने बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी दीपक पांडे को फोन किया और उनसे मीडिया को बताने के लिए कहा कि मुझे बंधक बनाने का आदेश जारी किया गया है.'

उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि मीडिया को मुझे बंधक बनाने की साजिश के बारे में पता चल गया है, तो मुझे जाने दिया गया. यह एक मिलीभगत वाली साजिश थी जिसमें मैं एक बयान देता और मुझे किसी दूसरे आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता. हम इस सस्पेंशन ऑर्डर के बारे में कोर्ट जाएंगे. एक SIT बनाई जानी चाहिए और फोन पर हुई पूरी बातचीत की जांच होनी चाहिए. हम जल्द ही आगे की कार्रवाई तय करेंगे.'

