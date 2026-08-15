स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIG नरेंद्र कुमार राष्ट्रपति पदक से होंगे सम्मानित, अलीगढ़ से है नाता

IG नरेंद्र कुमार राष्ट्रपति पदक से होंगे सम्मानित, अलीगढ़ से है नाता

Aligarh News In Hindi: सीआरपीएफ महानिदेशालय, नई दिल्ली में महानिरीक्षक( आईजी) स्थापना पद पर कार्यरत अलीगढ़ के रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह 80 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होंगे.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 15 Aug 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

सीआरपीएफ महानिदेशालय, नई दिल्ली में महानिरीक्षक( आईजी) स्थापना पद पर कार्यरत अलीगढ़ के रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह 80 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होंगे. अलीगढ़ में वर्ष 2008 से 2011 तक RAF कमांडेंट रहे नरेन्द्र कुमार सिंह का जन्म फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्व. मुलायम सिंह के यहां हुआ था.

नरेंद्र कुमार सिंह वर्तमान में अलीगढ में आर ए एफ कैंपस के पास ही निवासरत हैं. नरेंद्र कुमार सिंह शुरू से ही होनहार रहे नरेंद्र कुमार की 04 जुलाई 1989 को एक राजपत्रित अधिकारी (डी बाई एसपी) के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में सीधे नियक्ति हुई थी. वर्तमान में महानिरीक्षक (स्थापना) के रूप में महानिदेशालय सीआरपीएफ,नई दिल्ली में सेवारत हैं.

कुशीनगर में छात्रों के दो गुट भिड़े, सिर में चोट लगने से युवक की मौत

लखनऊ और बरेली की यूनिवर्सिटी हासिल की शिक्षा

नरेंद्र कुमार सिंह ने बी.एससी. (लखनऊ विश्वविद्यालय), एम.ए. (इतिहास, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली) की शिक्षा प्राप्त की है तथा JJTU से इतिहास विषय में Ph.D. शोधार्थी रहे हैं. अपने सेवाकाल में उन्होंने पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर, असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एवं दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है. उन्होंने कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UNMIK) में भी सेवाए प्रदान की हैं.

विशिष्ट सेवाओं के लिए पा चुके हैं सम्मान

उनकी विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक (मेधावी सेवा), संयुक्त राष्ट्र पदक, विशेष ड्यूटी पदक, आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, महाकुंभ सेवा पदक (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश), गृह मंत्री प्रशंसा पत्र तथा महानिदेशक प्रशंसा पत्र एवं डिस्क सहित विभिन्न सम्मान प्राप्त हो चुके हैं.

मानव उपकार संस्था के संस्थापक ने दी शुभकामनाएं

आई जी नरेंद्र कुमार सिंह को मिलने वाले राष्ट्रपति पदक के लिए मानव उपकार संस्था के संस्थापक सदस्य एवं चेयरमैन पंकज धीरज ने शुभकामनाएं दी हैं.साथ ही कहा है कि उनके अलीगढ़ आगमन पर उनका सम्मान किया जाएगा. नरेंद्र कुमार सिंह को शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया है.

खरगे के अपमान पर कांग्रेस का हल्लाबोल, पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता

Published at : 15 Aug 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News Independence Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IG नरेंद्र कुमार राष्ट्रपति पदक से होंगे सम्मानित, अलीगढ़ से है नाता
IG नरेंद्र कुमार राष्ट्रपति पदक से होंगे सम्मानित, अलीगढ़ से है नाता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव! BJP के लिए बढ़ सकती है चुनौती
2027 से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव! BJP के लिए बढ़ सकती है चुनौती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिमला: खरगे के अपमान पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, निकाला शांति मार्च
शिमला: खरगे के अपमान पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, निकाला शांति मार्च
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खरगे के अपमान पर कांग्रेस का हल्लाबोल, पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता
खरगे के अपमान पर कांग्रेस का हल्लाबोल, पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
राजस्थान
'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट
'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट
क्रिकेट
खिलाड़ी लाइव मैच में कर रहा था गर्लफ्रेंड से चैट, BCCI ने ठोका जुर्माना
खिलाड़ी लाइव मैच में कर रहा था गर्लफ्रेंड से चैट, BCCI ने ठोका जुर्माना
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग
झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
एग्रीकल्चर
Saffron Cultivation: केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget