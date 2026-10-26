'जो कह दिया, मुंह से निकल गया, सो निकल गया...' मल्लिकार्जुन खरगे पर बोली सपा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान को लेकर मचे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी से प्रतिक्रिया आई है. सपा सांसद आरके चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम तो समाजवादी पार्टी में हैं.

समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर कहा, 'किस लहजे में कहा है, मैंने तो उनसे बात नहीं की है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं. जो कह दिया, मुंह से निकल गया, सो निकल गया. हमारी इससे कोई सफाई नहीं है. हम तो समाजवादी पार्टी में हैं.'

खरगे के बयान का मामला क्या है?

बता दें बिहार की राजधानी पटना में रविवार को बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया, जब खुद को कांग्रेसी बताने वाले एक युवक ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की. युवक ने कथित तौर पर कहा कि इस तरह की लड़ाई से पीएम मोदी नहीं जाने वाले. इस पर खरगे ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द बोल दिए, जिस पर हंगामा हो गया. साथ ही, कुछ लोगों ने युवक के साथ हाथापाई भी की.बताया जा रहा है कि युवक छपरा का रहने वाला है. वह खरगे को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह की राजनीतिक लड़ाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटाया जा सकेगा.

इसी दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत को लेकर कार्यक्रम में हंगामे की स्थिति बन गई. इस कार्यक्रम में खरगे ने चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को लेकर भी अपनी बात रखी.कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि देश में सभी चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएं और एसआईआर की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए. उन्होंने पिछले दो वर्षों में हुए विधानसभा चुनावों को रद्द करने की मांग भी उठाई.

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