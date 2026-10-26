केशव प्रसाद मौर्य की तीखी टिप्पणी, मल्लिकार्जुन खरगे को बताया कांग्रेस का ‘खड़ाऊ अध्यक्ष’

भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर तीखी टिप्पणी की है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में मौर्य ने खरगे को 'खड़ाऊ अध्यक्ष' बता दिया. मौर्य ने लिखा- मोहब्बत की कथित दुकान चलाने वाली कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राजनीतिक विद्वेष और नफ़रत में भाषा की सारी मर्यादाएं लांघकर दिन-प्रतिदिन नीचे गिरने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है.

'जो कह दिया, मुंह से निकल गया, सो निकल गया...' मल्लिकार्जुन खरगे पर बोली सपा

'अभी उम्र और अनुभव...'

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने लिखा कि अपनी उम्र और अनुभव को ताक पर रखने वाले कांग्रेस के ‘खड़ाऊ अध्यक्ष’ मल्लिकार्जुन खरगे को बताना चाहिए कि गांधी परिवार के आदेश पर वे कब तक मोदी जी के परिवार के प्रति असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे और मोदी जी को जेल भेजने की वाहियात बातें करते रहेंगे.

उन्होंने लिखा कि पूरी की पूरी कांग्रेस को अपनी चिंता के बजाय गांधी परिवार की चिंता है, जिसकी पहचान ही सांस्कृतिक गिरावट बन गई है. गांधी परिवार के राजनीतिक भविष्य के ‘अंधकारमय’ होने की आशंका और अपने अस्तित्व की रक्षा की चिंता, गाली-गलौज और व्यक्तिगत अपमान का आधार नहीं बन सकती.

मौर्य ने लिखा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है पर अभद्रता का कतई नहीं. जनता के जनादेश का सम्मान करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है. कांग्रेस और गांधी परिवार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं.

क्या है खरगे के विवादित बयान का मामला?

खरगे के इस बयान पर कि कांग्रेस विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों को जेल भेजेगी, कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति चिल्लाया, जब तक विद्रोह नहीं होगा, (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी कहीं नहीं जाएंगे.’ कांग्रेस अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा, मोदी का बाप भी जाएगा.

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, दर्शक के रूप में मौजूद उस व्यक्ति ने अपनी पहचान संतोष कुमार बताई और साथ ही कहा कि वह छपरा से कांग्रेस का कार्यकर्ता है. कुमार ने यह भी दावा किया कि कार्यक्रम के दौरान बोलने पर लोगों ने उसे भाजपा कार्यकर्ता समझ लिया. कुमार ने कहा, ‘‘मेरे कहने का मतलब यह था कि जब तक देश में विद्रोह नहीं होगा, तब तक नरेन्द्र मोदी कहीं नहीं जाएंगे.