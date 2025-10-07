हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने से पहले एसटी हसन का छलका दर्द, आजम खान पर किया बड़ा दावा

अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने से पहले एसटी हसन का छलका दर्द, आजम खान पर किया बड़ा दावा

UP News: अखिलेश यादव और आजम खान के मुलाकात से पहले पूर्व सांसद एसटी हसन ने लोकसभा चुनाव में टिकट काटे जाने पर बयान बड़ा बयान दिया है. उनके बयान प्रदेश का सियासी माहौल गरम हो गया है.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 Oct 2025 09:27 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कल (8 अक्टूबर 2025) सपा नेता आजम खान से मिलने के लिए रामपुर आ रहे हैं. अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात के पहले पूर्व सांसद एसटी हसन ने लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के मुद्दे पर कहा है कि, "अगर आजम खान मुझसे अपनी इच्छा बता देते तो मैं खुद पीछे हट जाता." एसटी हसन इस बयान ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है.

पूर्व सांसद एसटी हसन ने आजम खान के रामपुर दौरे को लेकर कहा कि आजम खान हमारे सीनियर नेता हैं, अगर वह मेरे घर आते हैं तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी. मैं उनका स्वागत भव्य तरीके से करूंगा. "मुझे राजनीति तो नेता जी मुलायम सिंह यादव और आजम खान ने हाथ पकड़ कर सिखाई है. मुझे पिछली बार लोक सभा का टिकिट भी आजम खान साहब ने ही दिलवाया था जिसके बाद जीत कर मैं सांसद बना था. उनके मेरे ऊपर बहुत एहसान हैं.

पूर्व सांसद एसटी हसन ने आगे कहा, "इस बार जिन्हें मेरा टिकिट काट कर दिया गया, उन्होंने जगह जगह कहा की ये टिकिट आजम खान ने दिलाया है तो आजम खान को उनसे पूछना चाहिए." 

आजम खान मुझझे कहते तो मैं खुद ही हट जाता पीछे- एसटी हसन

एसटी हसन ने कहा कि, "अगर आजम खान मुझसे कहते तो, मैं बड़ा दिल दिखाते हुए खुद विड्रा करता और मै भी उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाता. मेरे नामांकन करा देने के बाद आखिरी दिन मेरा टिकिट बदल दिया जिस से मेरी बेइज्जती हुई. अगर आजम खान मुझसे अपनी इच्छा बता देते तो मैं खुद पीछे हट जाता."

"आजम खान के सम्मान की वजह से नहीं लड़ा रामपुर से चुनाव"

डॉ एस टी हसन ने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते थे की मैं रामपुर से लोकसभा का चुनाव लडूं और उन्होंने सब पेपर बनवा कर मेरे लिए भेज भी दिए थे. मैंने आजम खान के सम्मान की वजह से रामपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, क्यूंकि मैं जानता हूँ रामपुर आजम भाई की कर्मभूमि है, वह हमारे बड़े नेता हैं, इसलिए मेरे लिए यह ठीक नहीं था कि उनकी जगह मैं चुनाव लड़ता. 

मुहिबुल्लाह नदवी को टिकिट दिये जाने पर दी प्रतिक्रिया

मुहिबुल्लाह नदवी को टिकिट देकर पार्टी ने अच्छा किया या गलत किया? इस सवाल पर कहा कि, "ये पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान साहब के फैसले हैं, उनके फैसलों पर मै कुछ नहीं कह सकता. वहां क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. मेरे नेता अखिलेश यादव हैं, वह मुझसे जितनी मुहब्बत करते हैं, इतनी पार्टी में चंद लोगों से ही करते होंगे."

8 अक्टूबर को होने वाली मुलाकात पर एसटी हसन ने कहा, "अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद सब सामान्य हो जायेगा आजम खान उनके परिवार के सदस्य हैं और अखिलेश यादव के पितातुल्य हैं अखिलेश यादव उनका बहुत सम्मान करते हैं. आजम खान भी कल मान जायेंगे और अगर आजम खान मेरे यहाँ आयेंगे तो मैं भी मान जाऊंगा."

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 09:27 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav ST Hasan UP News AZam Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Nora Fatehi के 'Dilbar Ki Aankhon' ने मचाया धमाल, फैंस हुए बेकरार!
Bharti Singh Second Pregnancy: Bharti-Haarsh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, Gola बनेगा बड़ा भाई!
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा का शानदार अभिनय, हंसी का भरपूर डोज
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
टेलीविजन
साड़ी से स्कर्ट तक मैथिली ठाकुर के बदले-बदले अंदाज, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
साड़ी से स्कर्ट तक मैथिली ठाकुर के बदले-बदले अंदाज, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
ट्रेंडिंग
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
यूटिलिटी
त्योहार में इन दो तरीकों से बढ़ जाएंगे तत्काल में कंफर्म सीट मिलने के चांस, जान लें अपने काम की बात
त्योहार में इन दो तरीकों से बढ़ जाएंगे तत्काल में कंफर्म सीट मिलने के चांस, जान लें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
Gen Z Billionaires: ये हैं दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति, जानें क्या है इनकी नेटवर्थ
ये हैं दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति, जानें क्या है इनकी नेटवर्थ
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget