अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने से पहले एसटी हसन का छलका दर्द, आजम खान पर किया बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कल (8 अक्टूबर 2025) सपा नेता आजम खान से मिलने के लिए रामपुर आ रहे हैं. अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात के पहले पूर्व सांसद एसटी हसन ने लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के मुद्दे पर कहा है कि, "अगर आजम खान मुझसे अपनी इच्छा बता देते तो मैं खुद पीछे हट जाता." एसटी हसन इस बयान ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है.

पूर्व सांसद एसटी हसन ने आजम खान के रामपुर दौरे को लेकर कहा कि आजम खान हमारे सीनियर नेता हैं, अगर वह मेरे घर आते हैं तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी. मैं उनका स्वागत भव्य तरीके से करूंगा. "मुझे राजनीति तो नेता जी मुलायम सिंह यादव और आजम खान ने हाथ पकड़ कर सिखाई है. मुझे पिछली बार लोक सभा का टिकिट भी आजम खान साहब ने ही दिलवाया था जिसके बाद जीत कर मैं सांसद बना था. उनके मेरे ऊपर बहुत एहसान हैं.

पूर्व सांसद एसटी हसन ने आगे कहा, "इस बार जिन्हें मेरा टिकिट काट कर दिया गया, उन्होंने जगह जगह कहा की ये टिकिट आजम खान ने दिलाया है तो आजम खान को उनसे पूछना चाहिए."

आजम खान मुझझे कहते तो मैं खुद ही हट जाता पीछे- एसटी हसन

एसटी हसन ने कहा कि, "अगर आजम खान मुझसे कहते तो, मैं बड़ा दिल दिखाते हुए खुद विड्रा करता और मै भी उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाता. मेरे नामांकन करा देने के बाद आखिरी दिन मेरा टिकिट बदल दिया जिस से मेरी बेइज्जती हुई. अगर आजम खान मुझसे अपनी इच्छा बता देते तो मैं खुद पीछे हट जाता."

"आजम खान के सम्मान की वजह से नहीं लड़ा रामपुर से चुनाव"

डॉ एस टी हसन ने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते थे की मैं रामपुर से लोकसभा का चुनाव लडूं और उन्होंने सब पेपर बनवा कर मेरे लिए भेज भी दिए थे. मैंने आजम खान के सम्मान की वजह से रामपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, क्यूंकि मैं जानता हूँ रामपुर आजम भाई की कर्मभूमि है, वह हमारे बड़े नेता हैं, इसलिए मेरे लिए यह ठीक नहीं था कि उनकी जगह मैं चुनाव लड़ता.

मुहिबुल्लाह नदवी को टिकिट दिये जाने पर दी प्रतिक्रिया

मुहिबुल्लाह नदवी को टिकिट देकर पार्टी ने अच्छा किया या गलत किया? इस सवाल पर कहा कि, "ये पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान साहब के फैसले हैं, उनके फैसलों पर मै कुछ नहीं कह सकता. वहां क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. मेरे नेता अखिलेश यादव हैं, वह मुझसे जितनी मुहब्बत करते हैं, इतनी पार्टी में चंद लोगों से ही करते होंगे."

8 अक्टूबर को होने वाली मुलाकात पर एसटी हसन ने कहा, "अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद सब सामान्य हो जायेगा आजम खान उनके परिवार के सदस्य हैं और अखिलेश यादव के पितातुल्य हैं अखिलेश यादव उनका बहुत सम्मान करते हैं. आजम खान भी कल मान जायेंगे और अगर आजम खान मेरे यहाँ आयेंगे तो मैं भी मान जाऊंगा."