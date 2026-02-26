हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके BJP नेता अपनी सरकार में परेशान! कहा- राजनीति छोड़ सकता हूं लेकिन...

सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके BJP नेता अपनी सरकार में परेशान! कहा- राजनीति छोड़ सकता हूं लेकिन...

भारतीय जनता पार्टी के नेता और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपनी ही सरकार में परेशान दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के यहां इनकम टैक्स के छापे पर प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 26 Feb 2026 10:13 AM (IST)
उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपनी ही सरकार में परेशान दिखाई दे रहे हैं. 

दरअसल, यूपी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के यहां 25 फरवरी को आयकर विभाग का छापा पड़ा. यह छापा पड़ने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक पोस्ट की और इसे राजनीतिक बदला करार दिया.  

फिर जब उनके इस बयान पर हंगामा मचा तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए समेत भारतीय संस्कारों की दुहाई देते हुए सफाई भी दी. एक साक्षात्कार साझा करते हुए फेसबुक पर राज्य मंत्री ने लिखा- भारतीय संस्कार संस्कृति में संवेदना होना और संवेदनशील होना आवश्यक है, मुझे गर्व है देश के प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं  गृहमंत्री अमित शाह संवेदनशील अभिवावक के रूप में हैं. एक बेटी का बाप होने पर मेरा कर्तव्य है कि अपनी बेटी के साथ सुख दुख में खड़ा रहूँ. बेटी नहीं छोड़ी जा सकती है, राजनीति छोड़ी जा सकती है, और जो बाप, बेटी छोड़ सकता है, राजनीति में उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है…

उन्होंने कहा कि बेटी नहीं छोड़ी जा सकती है राजनीति छोड़ी जा सकती है. जो बाप बेटी छोड़ सकता है उस पर राजनीति में भरोसा नहीं किया जा सकता है. एक बेटी के दुख में शामिल होना एक पिता के तौर पर मेरी जिम्मेदारी भी है. मंत्री ने कहा कि उमाशंकर दो वर्षों से फोर्थ स्टेज के कैंसर का इलाज करा रहे हैं. उनका परिवार उमाशंकर सिंह की सांस बचाने के लिए लगा हुआ है. प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री द्वारा उनके इलाज के लिए मदद हुई. 

उन्होंने कहा कि जो एजेंसियां गलत समय पर उनके घर में घुसकर डॉक्टर, नर्स को नहीं जाने देना, अगर उनको (उमाशंकर) थोड़ा भी चोट लग जाए तो उनकी जान भी जा सकती है. ऐसे में समय में कोई नेता या एजेसी बदला लेने के लिए या निष्पक्षता से ही कार्रवाई कर रही हो लेकिन यह उचित समय नहीं है.

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा- अदालत भी दुर्लभतम अपराधों में अपराधियों को भी ऐसी परिस्थितियों में उसे छोड़ देता हूं. उमाशंकर सिंह अगर दोषी होंगे तो मैं उन्हें बचाने का प्रयास नहीं करूंगा लेकिन एक बाप जो अपनी बेटी के लिए जिसका दिल धड़कता हो वह यह अपेक्षा करेगा कि ऐसा इस समय नहीं होना चाहिए था.

Published at : 26 Feb 2026 10:05 AM (IST)
