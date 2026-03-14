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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAyodhya News: यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने दी प्रतिक्रिया, बताया कैसा आया था पेपर?

Ayodhya News: यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने दी प्रतिक्रिया, बताया कैसा आया था पेपर?

UP SI Exam: अयोध्या के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित यूपी एसआई भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों में परीक्षा के बाद उत्साह दिखाई दिया. छात्रों ने कहा कि पेपर काफी संतुलित था.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 14 Mar 2026 02:39 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती की परीक्षा अयोध्या में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई. परीक्षा खत्म होने के बाद सेंटर से बाहर निकलते अभ्यर्थियों ने पेपर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर संतुलित और अपेक्षाकृत आसान था और जिसने अच्छी तैयारी की है उसके चयन की पूरी संभावना है.

अयोध्या के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित यूपी एसआई भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों में परीक्षा के बाद उत्साह दिखाई दिया. सेंटर से बाहर निकलते ही अभ्यर्थियों ने पेपर के स्तर और पैटर्न को लेकर अपनी राय साझा की. सीतापुर से आए अभ्यर्थी शिवम मिश्रा ने कहा कि उनकी परीक्षा अच्छी रही और पेपर ज्यादा कठिन नहीं था. जिसने मेहनत से तैयारी की है, उसके लिए चयन की संभावना मजबूत है.

एसआई भर्ती परीक्षा पर बोले अभ्यार्थी

रायबरेली से आए भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पेपर का पैटर्न अच्छा था और कुल 160 सवाल पूछे गए थे. कुछ सवाल जरूर थोड़े कठिन थे और टाइम मैनेजमेंट भी अहम रहा. लेकिन, उन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है और अब उम्मीद मेरिट पर टिकी है.

अभ्यार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव

अमेठी से आईं अभ्यर्थी पूजा सिंह ने कहा कि वह दारोगा बनने के लक्ष्य के साथ परीक्षा देने आई थीं. उनके मुताबिक रीजनिंग और गणित के सवाल संतुलित थे और पेपर कुल मिलाकर आसान और सामान्य स्तर का रहा. एक और अभ्यर्थी अजय शुक्ला ने बताया कि पेपर काफी हद तक सरल था, बीएनएस के तीन-चार सवाल पूछे गए थे और पॉलिटी से भी अच्छी संख्या में प्रश्न आए थे.

सीतापुर से आए मोहित वर्मा ने कहा कि पेपर सामान्य स्तर का था और ज्यादातर वही सवाल आए जिनकी उन्होंने तैयारी की थी. उन्हें उम्मीद है कि उनका परिणाम अच्छा रहेगा. लखीमपुर खीरी के हर्षित गुप्ता ने कहा कि पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर काफी संतुलित रहा. 

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 14 Mar 2026 02:39 PM (IST)
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Ayodhya News UP NEWS UP Police UP SI Exam
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