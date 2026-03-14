Haridwar News: कमर्शियल गैस की कमी के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सिलेंडर के साथ किया प्रदर्शन
Haridwar News In Hindi: हरिद्वार में गैस की किल्लत के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया. पार्टी ने आरोप लगाया कि LPG की कमी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार हो रही कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है. कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी की कमी के विरोध में शहर के शिवमूर्ति चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.
हरिद्वार में गैस की क़िल्लत को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही शिवमूर्ति चौक पर एकत्रित हुए और जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की. कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीते कई दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में बाधा देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
गैस की किल्लत के विरोध में प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने के कारण होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हरिद्वार में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे में गैस की कमी के चलते भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.
होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को नुकसान
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हरिद्वार एक प्रमुख तीर्थनगरी है, जहां पूरे साल देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. ऐसी स्थिति में गैस सिलेंडर की कमी होना प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही, जिससे छोटे व्यापारियों और होटल व्यवसायियों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है.
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति जल्द सुचारू नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र और भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है.
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Source: IOCL