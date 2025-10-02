हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में जातिगत सम्मेलन पर सियासत गरम, सरकार की रोक के बावजूद कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान

यूपी में जातिगत सम्मेलन पर सियासत गरम, सरकार की रोक के बावजूद कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और यूपी सरकार की ओर से जातिगत सम्मेलनों पर रोक के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने 9 अक्टूबर से इन सम्मेलनों की शुरुआत का ऐलान किया है.

By : विवेक राय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Oct 2025 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और यूपी सरकार की ओर से जातिगत सम्मेलनों पर रोक के ऐलान के बावजूद अब कांग्रेस अपने जातिगत सम्मेलन करने जा रही है. यूपी कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि 9 अक्टूबर से इन सम्मेलनों की शुरुआत होगी. पहला सम्मेलन महोबा में होगा. इसमें अक्टूबर से नवंबर के बीच कुल 17 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे.

मनोज यादव ने कहा कि देशभर में कई जातिगत संगठन अपने-अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं. ऐसे में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना सरकार की मंशा हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने इस पर स्पष्ट तौर पर कोई रोक नहीं लगाई है.

बीजेपी ने नहीं पूरे किये जातिगत सम्मेलन के वादे- कांग्रेस

उन्होंने याद दिलाया कि 2022 चुनाव से पहले बीजेपी ने भी लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में जातिगत सम्मेलन कर वादे किए थे, लेकिन आज तक वे वादे पूरे नहीं हुए. कांग्रेस का मकसद जातियों की समस्याओं को सुनना और उनके उत्थान पर चर्चा करना होगा.

जातिगत सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने दिया ये तर्क

कांग्रेस नेता मनोज यादव का कहना है कि तमाम ऐसी जातियां और वर्ग हैं जिनकी अपनी अलग-अलग समस्याएं हैं और बिना उनकी समस्याओं को सुने हम उनका समाधान नहीं कर सकते. उनकी समस्याओं को जानने के लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यह सम्मेलन हो रहे हैं, जिससे उनको कामकाज में कोई दिक्कतें का ना सामना करना पड़े. 

कांग्रेस के ऐलान पर क्या बोली सपा?

वहीं समाजवादी पार्टी के फखरुल ने कांग्रेस के सम्मलेन पर कहा कि कोर्ट और सरकार के आदेश के बावजूद एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी समेत कुछ संगठन अपने जातीय सम्मेलन के पक्ष में आवाज उठा चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठन आखिर क्या चाहते हैं?

कांग्रेस नेता ने कहा कि अयोध्या में भी 5 अक्टूबर को एक ब्राह्मण सम्मेलन होने की तैयारी है. फखरुल का कहना है कि कांग्रेस सही कह रही है, क्योंकि भाजपा ने अतीत में बड़े जातिगत सम्मेलन किए, लेकिन उनसे किए वादे पूरे नहीं हुए हैं.

और पढ़ें
Published at : 02 Oct 2025 06:50 PM (IST)
Tags :
UP News UP Politics Lucknow News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
बॉलीवुड
Video: काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
बॉलीवुड
Video: काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
पुल कांप रहा है या कोई हिला रहा है इसे... इतनी तेज आया भूकंप कि हर कोई जमीन पर आ गया, वीडियो वायरल
पुल कांप रहा है या कोई हिला रहा है इसे... इतनी तेज आया भूकंप कि हर कोई जमीन पर आ गया, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Menstrual Health Myths: क्या सच में पीरियड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर, जानें इस पर क्या कहता है मेडिकल साइंस?
क्या सच में पीरियड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर, जानें इस पर क्या कहता है मेडिकल साइंस?
यूटिलिटी
Couple Privacy Rights: क्या होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? जानें प्राइवेसी के नियम
क्या होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? जानें प्राइवेसी के नियम
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget