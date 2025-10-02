'लापता सांसद-विधायक की तलाश', यूपी के इस शहर में लगे पोस्टर ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वार अक्सर सियासत की केंद्र में रहा है, सूबे के आजमगढ़ से एक पोस्टर फिर सामने आया है. आजमगढ़ में लगे इस पोस्टर में लिखा गया है कि, "ग्राम सभा डुगडुगवां के लोगों को सांसद-विधायक की तलाश" खास बात यह है कि उक्त पोस्टर सपा कार्यालय के पास लगाया गया है. अब इस पोस्टर को लेकर चर्चाओं का बाजार गरमा गया है.

दरअसल, आजमगढ़ जिले के लोग दशहरे का मेला देखने के लिए शहर का रुख कर रहे थे, तो मेले स्थल पर पहुंचने से पहले सांसद-विधायक के गायब होने का होर्डिंग देख हैरत में पड़ गए. आपको बता दें कि आजमगढ़ संसदीय सीट से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है.

सपा कार्यालय के पास लगाई होर्डिंग्स

बता दें कि यह होर्डिंग सपा कार्यालय के पास लगी है जिस पर सांसद और विधायक के लापता होने की बात लिखी हुई है. सपा कार्यालय के पास लगे यह होर्डिंग डुगडुग्वा के ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए हैं. गांव की समस्या से संबंधित फोटो भी मौजूद है. साथ ही इसे लेकर जनपद में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

जब मुलायम सिंह सांसद थे, तब भी लगे थे लापता के होर्डिंग्स

इस होर्डिंग्स के लगने के बाद लोग इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. जब आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए थे, तो उस समय भी सांसद लापता के स्लोगन के साथ पोस्टर लगाए गए थे. अब डुगडुगवा के ग्रामीणों द्वारा समस्या को दर्शाते हुए यह होर्डिंग लगाए गए है.

सपा करती है दिखावे की राजनीति- बीजेपी

वहीं, इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जयनाथ सिंह ने हमला बोला है. उनका कहना है कि जब जिले में हिंदुओं का त्यौहार होता है तो संसद का पता नहीं रहता है, अन्य त्योहारों में वह टोपी पहनकर बधाई देते नजर आते हैं. इसका परिणाम है कि लोग जगह-जगह उनके लापता होने के पोस्टर लगा रहे हैं. सपा दिखावे की राजनीति करती है, जबकि भाजपा विकास की बात करती है.