UP में साथ आएगी सपा और AIMIM! सांसद के दावे के बाद अखिलेश यादव से सवाल, जानें- क्या कहा?

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं. इस बीच देवरिया स्थित सलेमपुर से सांसद रामशंकर राजभर ने नया दावा कर दिया है. 2027 चुनाव के संदर्भ में राजभर ने कहा था कि वो 2027 मेऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. पीडीए में सबका स्वागत है. सपा की बीजेपी को हरा सकती है. ओवैसी के सवाल पर उन्होंने कहा था कि जिसको भी पीडीए के साथ आना है आना चाहिए .

अब उनके इस बयान पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने. रामशंकर राजभर के बयान पर कहा कि यह पूरी तरह से भ्रामक और गुमराह करने वाला बयान है. वो मीडिया पर स्वागत करते है और जब घर जाओ तो हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद करके हमको ज़लील करते है. अगर उनकी बात सच है तो अपने बॉस अखिलेश यादव जी से कहें कि हमको दावतनामा भेजें.

उधर, सपा प्रवक्ता अमीक जमेई ने कहा आज पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है. गठबंधन का फैसला सिर्फ अखिलेश यादव नहीं कर सकते. इंडिया अलायन्स के बैनर पर पूरा चुनाव होने जा रहा है. तो उसमें सभी पार्टियों जो भी बीजेपी आरएसएस को हराने में ईमानदारी से इसके सामने खड़े हो सके वह आए. कौन पार्टी साथ आएगी यह भविष्य के गर्भ में है. उत्तर प्रदेश के मुसलमान दलित पिछड़े वर्ग के लोग वह अखिलेश यादव में उत्तर प्रदेश का भविष्य देख रहा है.देश में जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी है वह चुनाव लड़ती है. इंडिया ब्लॉक में जो भी फैसला होगा वह साथ में होगा पर यूपी का जो मुसलमान है वो सपा के साथ है.

AIMIM के साथ सपा के अलायंस पर क्या बोले अखिलेश?

दूसरी ओर सपा चीफ अखिलेश यादव से जब एबीपी न्यूज़ संवाददाता विवेक राय ने इस संदर्भ में सवाल किया है तो वह इसे टाल गए. राजधानी लखनऊ में अखिलेश ने 21 जनवरी 2026, बुधवार को गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी पहले शंकराचार्य जी का सम्मान करवाइए. मां गंगा जमुना को साफ करवाइए. मां गोमती को साफ कराया और अगर नदियां साफ होगी तब हमारी संस्कृति बचेगी. हम किसी की भी जांच नहीं करेंगे. हम सभी जनता की सेवा करेंगे और हम लोग शंकराचार्य साधु संतों से आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करेंगे.