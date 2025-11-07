राजा भैया की शस्त्र पूजा पर यूपी पुलिस की जांच रिपोर्ट, विजयदश्मी पर दिखा था हथियारों का जखीरा

उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से विधायक और लोकतांत्रिक जनसत्ता दल पार्टी के मुखिया राजा भैया के आवास पर दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा को लेकर यूपी पुलिस की जांच रिपोर्ट आ गई है. इस रिपोर्ट में शस्त्र पूजन कार्यक्रम को पारंपरिक बताया गया है और कहा कि इस दौरान कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है.

इस साल विजयदशमी के अवसर पर राजा भैया के बेंती आवास पर शस्त्र पूजन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी. इन तस्वीरों में राजा भी भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा दिख रहा था, जिनका राजा भैया ने पूजन किया. उनकी पत्नी भानवी सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई थी.

शस्त्र पूजन पर पुलिस ने दी रिपोर्ट

शस्त्र पूजन की तस्वीरें वायरल होने के बाद बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाए थे और पुलिस से जांच की माँग की थी. प्रतापगढ़ के एडिशनल एसपी बृजनंदन राय ने इस शिकायत की जांच सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता की सौंपी थी, ये रिपोर्ट अब सामने आ गई है.

इस रिपोर्ट में राजा भैया के बेंती आवास पर हुए इस शस्त्र पूजन को पारंपरिक कार्यक्रम बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया कि राजा भैया के आवास पर स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण पिछले 30 सालों से शस्त्र पूजन किया जा रहा है.

कार्यक्रम को बताया धार्मिक व पारंपरिक

ये पूजा उनके पूर्वजों स्व. राय बजरंग बहादुर सिंह, उनके बाद वारिस उदय प्रताप सिंह द्वारा पारंपरिक रूप से भदरी राज महल में की जाती रही है. अब तक की जाँच में इस तरह का कोई तथ्य नहीं मिला है कि उस दिन किसी तरह का शस्त्र प्रदर्शन, अभ्यास या क़ानून के विरुद्ध कोई काम किया गया हो.

विजयदशमी के दिन जगह-जगह पर्याप्त पुलिस बल तैनात था लेकिन किसी तरह शांति व्यवस्था भंग होने की शिकायत नहीं मिली, ये कार्यक्रम पूरी तरह से धार्मिक एवं पारंपरिक स्वरूप का है जो निजी आवास में शांतपूर्ण तरीके से किया गया. स्थानीय लोगों ने भी किसी प्रकार की आपत्ति या विरोध व्यक्त नहीं किया है.

एडिशनल एसपी ने इस मामले में सीओ कुंडा और इंस्पेक्टर हथीगंवा को लगातार सतर्क नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कहा कि अगर कोई भी तथ्य प्रकाश में आता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी.

