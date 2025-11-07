हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजा भैया की शस्त्र पूजा पर यूपी पुलिस की जांच रिपोर्ट, विजयदश्मी पर दिखा था हथियारों का जखीरा

राजा भैया की शस्त्र पूजा पर यूपी पुलिस की जांच रिपोर्ट, विजयदश्मी पर दिखा था हथियारों का जखीरा

Raja Bhaiya Shasta Pujan: राजा भैया के आवास पर दशहरा पर हुई शस्त्र पूजा को लेकर हुई शिकायत पर पुलिस की रिपोर्ट आ गई हैं. पुलिस ने इसे उनके परिवार की परंपरा बताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से विधायक और लोकतांत्रिक जनसत्ता दल पार्टी के मुखिया राजा भैया के आवास पर दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा को लेकर यूपी पुलिस की जांच रिपोर्ट आ गई है. इस रिपोर्ट में शस्त्र पूजन कार्यक्रम को पारंपरिक बताया गया है और कहा कि इस दौरान कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है.

इस साल विजयदशमी के अवसर पर राजा भैया के बेंती आवास पर शस्त्र पूजन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी. इन तस्वीरों में राजा भी भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा दिख रहा था, जिनका राजा भैया ने पूजन किया. उनकी पत्नी भानवी सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई थी.

शस्त्र पूजन पर पुलिस ने दी रिपोर्ट

शस्त्र पूजन की तस्वीरें वायरल होने के बाद बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाए थे और पुलिस से जांच की माँग की थी. प्रतापगढ़ के एडिशनल एसपी बृजनंदन राय ने इस शिकायत की जांच सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता की सौंपी थी, ये रिपोर्ट अब सामने आ गई है. 

इस रिपोर्ट में राजा भैया के बेंती आवास पर हुए इस शस्त्र पूजन को पारंपरिक कार्यक्रम बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया कि राजा भैया के आवास पर स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण पिछले 30 सालों से शस्त्र पूजन किया जा रहा है. 

कार्यक्रम को बताया धार्मिक व पारंपरिक

ये पूजा उनके पूर्वजों स्व. राय बजरंग बहादुर सिंह, उनके बाद वारिस उदय प्रताप सिंह द्वारा पारंपरिक रूप से भदरी राज महल में की जाती रही है. अब तक की जाँच में इस तरह का कोई तथ्य नहीं मिला है कि उस दिन किसी तरह का शस्त्र प्रदर्शन, अभ्यास या क़ानून के विरुद्ध कोई काम किया गया हो. 

विजयदशमी के दिन जगह-जगह पर्याप्त पुलिस बल तैनात था लेकिन किसी तरह शांति व्यवस्था भंग होने की शिकायत नहीं मिली, ये कार्यक्रम पूरी तरह से धार्मिक एवं पारंपरिक स्वरूप का है जो निजी आवास में शांतपूर्ण तरीके से किया गया. स्थानीय लोगों ने भी किसी प्रकार की आपत्ति या विरोध व्यक्त नहीं किया है. 

एडिशनल एसपी ने इस मामले में सीओ कुंडा और इंस्पेक्टर हथीगंवा को लगातार सतर्क नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कहा कि अगर कोई भी तथ्य प्रकाश में आता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी. 

कोबरा ने युवक को डसा तो गुस्से में चबा डाला सांप का फन, परिजनों को हॉस्पिटल में करना पड़ा भर्ती

Input By : मनोज
Published at : 07 Nov 2025 01:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Raja Bhaiya News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
रिलेशनशिप
Emotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
Embed widget