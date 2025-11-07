कोबरा ने युवक को डसा तो गुस्से में चबा डाला सांप का फन, परिजनों को हॉस्पिटल में करना पड़ा भर्ती

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया तो उसने गुस्से में आकर उसी सांप को पकड़ लिया और उसका फन अपने दांतों से चबा डाला, जिससे सांप की मौत हो गई. युवक प्राथमिक उपचार के बाद अब स्वस्थ एकदम स्वस्थ है.

ये घटना थाना टड़ियावां क्षेत्र के ग्राम पंचायत भड़ायल के मजरा पुष्पताली की है. यहां के रहने वाले पुनीत (28 वर्ष) पुत्र सुरेश ने बताया कि वह 4 नवंबर को अपने खेत पर गया था. अचानक एक किंग कोबरा सांप आकर उसके पैर से लिपट गया और उसे डस लिया.

पुनीत ने सांप के फन को चबा डाला

इस घटना से घबराने के बजाय पुनीत ने बिना डरे उस जहरीले सांप को हाथ से पकड़ लिया और गुस्से में अपने मुंह उसका फन चबा डाला. इस बीच पुनीत के पैर में दर्द हुआ और हल्का चक्कर आने लगा. इस बात की जानकारी जब परिजनों को लगी तो वो भागकर वहां पहुंचे और उसे लेकर तुरंत हरदोई मेडिकल कॉलेज ले कर गए.

डॉक्टरों ने पुनीत को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया और उसे भर्ती कर लिया. रात भर निगरानी में रखने के बाद उसकी हालत जब सामान्य हो गई तो उसे अगले दिन छुट्टी दे दी गई.

युवक की हालत खतरे से बाहर

इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. शेर सिंह ने बताया कि “रात में पुनीत नाम का युवक भर्ती हुआ था. जिसने बताया कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया है. सांप देखने में किंग कोबरा प्रतीत हो रहा था. युवक के लक्षण सामान्य थे, इसलिए इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

डॉ. शेर सिंह ने यह भी कहा कि यह बहुत जोखिम भरा कदम था. अगर सांप का जहर युवक के मुंह में चला जाता या सांप उसे वहां भी काट लेता तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता. फिलहाल इस घटना से न सिर्फ गांव के लोग बल्कि चिकित्सक भी हैरान हैं. गांव में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जहां लोग कोबरा को देखकर डर जाते हैं, वहीं पुनीत ने सांप को ही मार डाला.

