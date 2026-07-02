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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में 125 DSP ट्रांसफर, इन जिलों को मिले नए अफसर, यहां सबसे ज्यादा हुए तबादले, देखें पूरी लिस्ट

UP में 125 DSP ट्रांसफर, इन जिलों को मिले नए अफसर, यहां सबसे ज्यादा हुए तबादले, देखें पूरी लिस्ट

UP Police Transfer List: यूपी पुलिस में 125 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया है. लखनऊ में सबसे ज्यादा फेरबदल हुआ, जबकि गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर को सबसे अधिक नई तैनातियां मिलीं.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 02 Jul 2026 06:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 125 पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ है. जिलों की बात करें तो मथुरा से सबसे अधिक करीब पांच अधिकारियों का तबादला हुआ, जबकि मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बहराइच, बागपत, बाराबंकी, बदायूं, गाजीपुर, गोण्डा, अलीगढ़ और सहारनपुर से भी कई अधिकारियों के तबादले किए गए.

इसके अलावा एटा, मीरजापुर, प्रयागराज, कानपुर नगर, अयोध्या, चन्दौली, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, हरदोई, संतकबीरनगर, कन्नौज, ललितपुर, भदोही, बलरामपुर, शामली, हाथरस, गोरखपुर, बस्ती, कासगंज, कौशांबी, महोबा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, फतेहगढ़, महाराजगंज, जालौन, झांसी, रायबरेली, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, सुल्तानपुर, रामपुर, बुलन्दशहर, बिजनौर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और हमीरपुर समेत कई जिलों के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए.

नई तैनाती के लिहाज से कमिश्नरेट गाजियाबाद और कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर अव्वल रहे, जहां सबसे अधिक अधिकारियों की पोस्टिंग की गई. इसके अलावा मेरठ, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी और लखनऊ कमिश्नरेट के साथ-साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, आजमगढ़, अयोध्या, गोरखपुर, बरेली, पीलीभीत, झांसी, सोनभद्र, बागपत, बलरामपुर, बदायूं, चन्दौली, रायबरेली, महाराजगंज, जालौन, गाजीपुर, कौशांबी, महोबा, संभल, प्रतापगढ़, देवरिया, बलिया, कन्नौज, ललितपुर, बिजनौर, बुलन्दशहर, रामपुर, शाहजहांपुर, मऊ, सुल्तानपुर और मुरादाबाद जैसे जिलों में भी नए डीएसपी तैनात किए गए. 

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यहां देखें पूरी लिस्ट 

1. कमलेश कान्त-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. सुनील कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बिजनौर
3. अरुण कुमार शुक्ला-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद कौशांबी
4. मुकेश कुमार त्यागी-सहायक सेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद
5. जावेद इकबाल खान-सहायक सेनानायक, 48वीं वाहिनी पीएसी, सोनभद्र
6. रनवीर सिंह यादव-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद शाहजहांपुर
7. राम किशन-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद
8. वीर सेन सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बलरामपुर
9. गंगाराम चौधरी-पुलिस उपाधीक्षक, ईओडब्ल्यू मुख्यालय, लखनऊ
10. अमित प्रताप सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बहराइच
11. सन्दीप कुमार वर्मा-पुलिस उपाधीक्षक / स्टाफ ऑफिसर, एडीजी प्रयागराज जोन कार्यालय, प्रयागराज
12. शिव ठाकुर-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मेरठ
13. दुष्यंत सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, एलआईयू कमिश्नरेट प्रयागराज
14. प्रदीप कुमार शर्मा-पुलिस उपाधीक्षक, एलआईयू कानपुर नगर
15. भूपेन्द्र सिन्हा-मण्डलाधिकारी, बस्ती
16. संजय कुमार सिंह-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर
17. सदीप कुमार राय-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज
18. सतेन्द्र भूषण तिवारी-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मऊ
19. अंकित कुमार-द्वितीय-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर
20. भरत कुमार सोनकर-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर
21. मजरी राव-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बलिया
22. शिल्पा वर्मा-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद कन्नौज
23. योगेन्द्र कुमार-सहायक सेनानायक, 06वीं वाहिनी एसएसएफ, अयोध्या
24. विकास प्रताप सिंह चौहान-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सहारनपुर
25. आशीष नाथ सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बदायूं
26. विजय कुमार पाण्डेय-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बलरामपुर
27. अशोक कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे, गोरखपुर
28. मो. इमरान खान-सहायक सेनानायक, 03वीं वाहिनी एसएसएफ, प्रयागराज
29. विजय शंकर यादव-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद रायबरेली
30. रंजना सचान-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद देवरिया
31. देशराज सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद आजमगढ़
32. भुवनेश्वर सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सोनभद्र
33. संजय कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद रामपुर
34. धर्मेन्द्र सिंह यादव-पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद
35. अजीत रोरिया-सहायक सेनानायक, 24वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद
36. अमित सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सहारनपुर
37. महमूद अली-पुलिस उपाधीक्षक, पीटीएस सुल्तानपुर
38. सियाराम-सहायक सेनानायक, 42वीं वाहिनी पीएसी, प्रयागराज
39. सुशील कुमार शर्मा-मण्डलाधिकारी, सहारनपुर
40. मुकेश कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, एलआईयू, मुरादाबाद
41. प्रकाश चन्द्र अग्रवाल-सहायक सेनानायक, 02वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर
42. सुनील कुमार-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद
43. अनविता उपाध्याय-सहायक पुलिस आयुक्त, एलआईयू, कमिश्नरेट गाजियाबाद
44. प्रदीप सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़
45. सुनील कुमार शर्मा-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद झांसी
46. प्रयाग जैन-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फतेहपुर
47. शेषमणि उपाध्याय-पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे कानपुर
48. शैलेन्द्र कुमार सिंह-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद
49. अनिल मणी-पुलिस उपाधीक्षक, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ
50. अनिल कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हरदोई
51. एहतराम हुसैन-पुलिस उपाधीक्षक, सीआईडी मुख्यालय, लखनऊ
52. नरेन्द्र सिंह यादव-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर
53. रंजना गुप्ता-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या
54. अजय पाल सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद महोबा
55. अवनीश कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फतेहपुर
56. मुकेश कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद झांसी
57. नीलम तिवारी-पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ
58. अनिल कुमार सिंह-सहायक सेनानायक, 10वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी
59. ज्ञानेश्वर यादव-पुलिस उपाधीक्षक, सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ
60. संजय कुमार राय-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद चन्दौली
61. लाल बहादुर यादव-पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
62. आभा शर्मा-मण्डलाधिकारी, मेरठ
63. अंजू सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, एलआईयू मेरठ
64. राजीव कुमार-सहायक सेनानायक, 28वीं वाहिनी पीएसी, इटावा
65. आलोक कुमार अग्रहरि-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद ललितपुर
66. अंकित तिवारी-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गाजीपुर
67. सुनील कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बरेली
68. श्याम चन्द्र त्रिपाठी-पुलिस उपाधीक्षक, शिकायत प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
69. सुधीर कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सोनभद्र
70. उदय वीर सिंह-सहायक सेनानायक, 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ
71. नरेन्द्र सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बाराबंकी
72. कृष्ण कुमार यादव-सहायक सेनानायक, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर
73. कृष्ण पाल सिंह-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
74. सुधाकर उपाध्याय-पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ
75. संजय कुमार त्यागी-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अलीगढ़
76. ऐश्वर्या उपाध्याय-सहायक सेनानायक, 49वीं वाहिनी पीएसी, गौतमबुद्धनगर
77. देव नारायण यादव-पुलिस उपाधीक्षक, एपीटीएस चुनार, मीरजापुर
78. सोमेश वर्मा-मण्डलाधिकारी, बरेली
79. कुमार धीरेन्द्र नारायन-सहायक सेनानायक, 36वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी
80. सुधाकर द्विवेदी-पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ
81. भानु प्रताप सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ
82. अमित कुमार-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा
83. राम सिंह-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज
84. अरूण कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सुल्तानपुर
85. अजीत कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद संभल
86. सुशील कुमार उपाध्याय-पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ
87. संजीव सिंह-मण्डलाधिकारी, मीरजापुर
88. अख्त्यार अहमद अंसारी-पुलिस उपाधीक्षक, पीटीसी सीतापुर
89. सुरेन्द्र सिंह यादव-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद पीलीभीत
90. विश्वजीत सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे, मुरादाबाद
91. मो. जहीर खान-पुलिस उपाधीक्षक, एटीएस, लखनऊ
92. मनोज कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद अयोध्या
93. विवेक कुमार तिवारी-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी
94. सुनील कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर
95. बृजेश सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बस्ती
96. सरोज शर्मा-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोरखपुर
97. रूपेश कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक / स्टाफ ऑफिसर, एडीजी जोन, वाराणसी
98. संजय कुमार गुप्ता-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मेरठ
99. सुनील अहलावत-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद एटा
100. अजय कुमार यादव-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मेरठ
101. सौरभ सिंह-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
102. बृजेश पाठक-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज
103. जय राम सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, लोक शिकायत, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
104. मंजू पाण्डेय-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हमीरपुर
105. सुनीता सिंह चौहान-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा
106. आलोक कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फतेहगढ़
107. शशी मौली पाण्डेय-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद महाराजगंज
108. सदानन्द सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद जालौन
109. दधीबल तिवारी-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गोण्डा
110. नीलम विष्ट-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद बागपत
111. लक्ष्मण वर्मा-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ
112. शिव मुनि सिंह यादव-सहायक सेनानायक, 12वीं वाहिनी पीएसी, फतेहपुर
113. विजय कुमार सिंह गौर-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद आजमगढ़
114. अशोक कुमार यादव-सहायक सेनानायक, 02वीं वाहिनी एसएसएफ, गोरखपुर
115. विनय कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद कानपुर देहात
116. प्रदीप कुमार-सहायक सेनानायक, 33वीं वाहिनी पीएसी, झांसी
117. परीक्षित कुमार सिंह-मण्डलाधिकारी, कानपुर
118. दुष्यन्त कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद हाथरस
119. भास्कर कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद
120. विनय कुमार द्विवेदी-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी
121. मो. मोहसिन खान-पुलिस उपाधीक्षक, साइबर क्राइम मुख्यालय, उत्तर प्रदेश
122. जितेन्द्र कुमार-द्वितीय-सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा
123. संतोष कुमार सिंह-तृतीय-पुलिस उपाधीक्षक, यूपीपीसीएल, लखनऊ
124. अमरनाथ वर्मा-पुलिस उपाधीक्षक, जनपद पीलीभीत
125. अजय कुमार त्रिपाठी-द्वितीय-सहायक सेनानायक, 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ

Published at : 02 Jul 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UP NEWS UP Police CRIME NEWS
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