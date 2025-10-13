हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जब 500 वोटों से हारेंगे तो पता चलेगा' बिहार चुनाव में सीट न मिलने पर भड़का BJP का सहयोगी दल

'जब 500 वोटों से हारेंगे तो पता चलेगा' बिहार चुनाव में सीट न मिलने पर भड़का BJP का सहयोगी दल

Bihar Assembly Election 2025: सुभासपा नेता अरविंद राजभर ने कहा हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप से बात हुई है और उन्होंने आरजेडी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है वह 5 सीटें देने की बात कह रहे थे.

By : अजय भारती | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 13 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं. इसी बीच ओमप्रकाश राजभर के बड़े बेटे और सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने साफ तौर पर कहा कि लोग जब 500 वोटों से हारेंगे तो पता चलेगा कि 500 वोट का कितना महत्व होता है.

सुभासपा नेता अरविंद राजभर ने कहा कि कल मंगलवार (13 अक्टूबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुभासपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी. अरविंद राजभर ने कहा हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप से बात हुई है और उन्होंने आरजेडी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है 5 सीटें देने की बात कह रहे थे.

500 वोटों से हारेंगे तो पता चलेगा कि 500 वोट का कितना महत्व

वहीं अरविंद राजभर ने कहा की बिहार में एनडीए की तरफ से एक भी सीट नही दी. 1 मई 3025 को हमने गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था. अरविंद राजभर ने बीजेपी या एनडीए के नाम लिए बिना इशारों-इशारो में कहा कि अगर हारने की चिंता होती तो हमको एडजस्ट किया गया होता. जब हमारी पार्टी चुनाव में उतरेगी और लोग जब 500 वोटों से हारेंगे तो पता चलेगा कि 500 वोट का कितना महत्व होता है. मेर वजह से बिहार में बीजेपी जीत भी सकती है और हार भी सकती है.

स्थानीय संगठन नहीं चाहता है कि सुभसपा की एंट्री बिहार में हो

सुभसपा नेता अरविंद राजभर यही नही रुके उन्होंने कहा कि सुभसपा के राष्ट्रीय महासचिव शशिभूषण प्रसाद और बहुत बड़े-बड़े चेहरे हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे. जेडीयू, आरजेडी, लोजपा और बीजेपी से भी हटने वाले लोग भी लाइन में है. हमारे लोग बातचीत कर रहे है. राजभर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार क स्थानीय संगठन नही चाहता है कि सुभसपा की एंट्री बिहार में हो.

मुरादाबाद: दबंगों ने दो युवकों को कपड़े उतरवाकर पीटा, थाने पहुंचकर पीड़ित ने दर्ज कराया मुकदमा

Published at : 13 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Arvind Rajbhar Bihar Assembly Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
बॉलीवुड
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget