हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Panchayat Chunav समय पर नहीं होंगे? इस वजह से टल सकते हैं इलेक्शन, ओपी राजभर ने किया ये दावा

UP Panchayat Chunav समय पर नहीं होंगे? इस वजह से टल सकते हैं इलेक्शन, ओपी राजभर ने किया ये दावा

UP Panchayat Election 2026 में एक नया पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है. सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं, ये चुनाव अब अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 06 Apr 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल टलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है और आरक्षण की प्रक्रिया भी अधूरी है. ऐसे में समय से इन चुनावों का होना संभव नहीं है, सूत्रों की मानें तो ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं. 

दरअसल यूपी में 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन का कार्यकाल खत्म हो रहा है. 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची भी प्रकाशित हो जाएगी. लेकिन, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और आरक्षण की प्रक्रिया अधूरी है. यानी कि इन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव समय पर हो ये मुश्किल दिख रहा है. 

यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों का फ़ोकस भी इन दिनों पंचायत चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव पर टिका हुई, ऐसे में किसी भी राजनीति दल की ओर से इन चुनावों को कराए जाने की मांग भी नहीं कराई जा रही है और न ही दबाव बनाया जा रहा है. 

सूत्रों के मुताबिक ऐसी परिस्थितियों में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है लेकिन, अगर इसमें किसी तरह की कानूनी अड़चन आती है या फिर कोई सवाल उठाए जाते हैं तो पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक भी बिठाए जा सकते हैं. 

हाईकोर्ट में पहुंचा पंचायत चुनाव का मामला

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक एंगल ये भी है कि इन चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर मतदाता सूची ही अप्रैल के मध्य तक फाइनल होगी तो आरक्षण की प्रक्रिया लागू करने और चुनाव संपन्न कराने में बहुत कम समय बचेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियों का एफिडेविट हाईकोर्ट में दिया है. 

वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सत्ता और विपक्ष दोनों में कोई भी अभी पंचायत चुनाव नहीं करना चाहता है. सपा-कांग्रेस की ओर से भी ऐसी माँग नहीं की जा रही है. लेकिन, अब ये मामला हाईकोर्ट में है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है. 

फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, एयर कंप्रेसर फटने से हवा में 10 फीट उछला मजदूर, शरीर के उड़े चिथड़े

Published at : 06 Apr 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
UP Panchayat Election BJP UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Chunav समय पर नहीं होंगे? इस वजह से टल सकते हैं इलेक्शन, ओपी राजभर ने किया ये दावा
UP Panchayat Chunav समय पर नहीं होंगे? इस वजह से टल सकते हैं इलेक्शन, ओपी राजभर ने किया ये दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, एयर कंप्रेसर फटने से हवा में 10 फीट उछला मजदूर, शरीर के उड़े चिथड़े
फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, एयर कंप्रेसर फटने से हवा में 10 फीट उछला मजदूर, शरीर के उड़े चिथड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में 7 महिलाएं
देहरादून: 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में 7 महिलाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के 47वें स्थापना दिवस पर CM योगी का खास संदेश, यूपी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से क्या कहा?
BJP के 47वें स्थापना दिवस पर CM योगी का खास संदेश, यूपी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत और रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से क्या हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत-रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के 47वें स्थापना दिवस पर CM योगी का खास संदेश, यूपी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से क्या कहा?
BJP के 47वें स्थापना दिवस पर CM योगी का खास संदेश, यूपी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से क्या कहा?
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी' और दे दी बड़ी सलाह
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी', दी यह सलाह
जनरल नॉलेज
क्या‌ GPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
क्या‌ GPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget