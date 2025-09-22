यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, जीबीयू के तीन छात्रों की मौत

ग्रेटर नोएडा बीटा-2 रविवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ एक भयंकर सड़क हादसा तीन युवाओं के लिए जानलेवा साबित हुआ. इस हादसे में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय जीबीयू के तीन छात्र अपनी जान गंवा बैठे. तीनों छात्र बुलेट बाइक पर सवार होकर एक होटल से खाना लेने के लिए जा रहे थे, तभी उनका वाहन एक टैंकर से टकरा गई. यह घटना चुहड़पुर अंडरपास के पास सर्विस रोड पर हुई. इस हादसा में तीनों छात्र अपनी जान गवा बैठे.

ग़ौरतलब है कि सर्विस रोड पर पेड़ों को पानी दे रहा एक टैंकर बुलेट बाइक से टकरा गया. हादसा उस समय हुआ जब टैंकर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था और बाइक की गति तेज थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की गति काफी तेज थी और टैंकर को ठीक से देख पाने के कारण यह दुर्घटना घटित हुई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक छात्र और हादसे के बाद की स्थिति काफ़ी भयानक बनी हुई थी. परिजनों का रोरो कर बुरा हाल था.

मामले की गहन जांच शुरू

ग्रेटर नोएडा एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि मृतक छात्रों की पहचान 19 वर्षीय स्वयं सागर 21 वर्षीय कुश उपाध्याय, और 18 वर्षीय समर्थ पुंडीर के रूप में हुई. स्वयं सागर गाजियाबाद के पंचवटी कॉलोनी, कुश गाजीपुर के खुदुरा, और समर्थ बरेली की सैटेलाइट कॉलोनी के निवासी थे. सभी तीन छात्र बीटेक के छात्र थे. स्वयं सागर और कुश फर्स्ट ईयर के छात्र थे, जबकि समर्थ सेकंड ईयर का छात्र था. हादसे के बाद, उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हालांकि, इलाज के दौरान स्वयं सागर और कुश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. गंभीर हालत में समर्थ को हायर सेंटर भेजा गया, जहां उसे भी मृत घोषित कर दिया गया.पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. दुर्घटना के बाद इस बात का भी जानकारी हुआ कि बाइक स्वयं सागर चला रहे थे,जो सेक्टर-36 में रहते थे.