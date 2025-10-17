हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP के छात्रों को मिला दिवाली का तोहफा, सीएम योगी ने बांटी स्कॉलरशिप

UP के छात्रों को मिला दिवाली का तोहफा, सीएम योगी ने बांटी स्कॉलरशिप

UP News: यूपी में शुक्रवार को 10,28,205 से अधिक छात्र-छात्राओं को 300 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप डीबीटी के जरिए वितरित की गई. छात्रों को डीबीटी के जरिये राशि दी गई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के सशक्तीकरण में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है. ओबीसी समुदाय के उत्थान के बिना 'विकसित यूपी' का सपना अधूरा है और योगी सरकार इसे साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही. 

दिनांग 17 अक्टूबर शुक्रवार को 10,28,205 से अधिक छात्र-छात्राओं को 297.95  करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप डीबीटी के जरिए वितरित की गई, जिसमें ओबीसी के 4,83,000 से अधिक छात्रों को 126.69 करोड़ रुपये प्रदान किए गए. सरकार ने 2047 तक 7 करोड़ से अधिक ओबीसी छात्रों को 80,000 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति देने का संकल्प लिया है.

2016-17 तक केवल 46 लाख बच्चे स्कॉलरशिप का लाभ ले पाते थे, लेकिन योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर 62 लाख तक पहुंचा दिया. यह पारदर्शी और त्वरित वितरण योगी सरकार की तकनीकी दक्षता का परिणाम है कि इस बार अनुसूचित जाति-जनजाति के 3,56,000 छात्रों को 114.92 करोड़, सामान्य वर्ग के 97,000 से अधिक छात्रों को 29.18 करोड़ और अल्पसंख्यक वर्ग के 90,758 छात्रों को 27.16 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप डीबीटी के जरिए दी गई. 

ग्रामीण और वंचित ओबीसी युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ा

पिछले आठ वर्षों में योगी सरकार ने ओबीसी कल्याण में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. वर्ष 2024-25 में 32,22,499 ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई, जबकि 2017 से अब तक 2,07,53,457 छात्रों को 13,535.33 करोड़ रुपये का लाभ मिला. 

यह राशि पूर्ववर्ती सरकार के 4,197 करोड़ रुपये के व्यय से चार गुना अधिक है, इसमें उन ओबीसी छात्रों की बड़ी संख्या शामिल है जो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों और सुदूर क्षेत्रों से आते हैं. यह आंकड़ा न केवल सरकार की नीतियों की सफलता दर्शाता है, बल्कि ग्रामीण और वंचित ओबीसी युवाओं को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है.

ओबीसी समुदाय का सशक्तीकरण 'विकसित उत्तर प्रदेश' का मूलमंत्र

योगी आदित्यनाथ कई मौके पर कह चुके हैं कि शिक्षा सामाजिक समानता का आधार है. ओबीसी समुदाय का सशक्तीकरण 'विकसित उत्तर प्रदेश' का मूलमंत्र है. हमारा लक्ष्य हर वंचित छात्र को शिक्षा का अवसर देना है. सरकार ने 2047 तक 7 करोड़ से अधिक ओबीसी छात्रों को 80,000 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति देने का संकल्प लिया है. यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण ग्रामीण ओबीसी युवाओं को तकनीकी, चिकित्सा और अन्य उच्च शिक्षा क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डीबीटी के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिससे स्कॉलरशिप सीधे छात्रों के खातों में पहुंच रही है. यह पहल न केवल छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि ओबीसी समुदाय में आत्मविश्वास और सामाजिक गौरव भी जगा रही है. योगी सरकार के इस प्रयास से उत्तर प्रदेश सामाजिक और शैक्षिक समानता का नया मॉडल बन रहा है.

पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार ने ओबीसी और दिव्यांगजनों के लिए खजाना खोल दिया है. हमारा लक्ष्य है कि पिछड़ों को शिक्षा से सशक्त बनाकर सामाजिक समानता सुनिश्चित करें. यह प्रयास 'विकसित यूपी' का आधार बनेगा.

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे ये 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
Embed widget