लखनऊ चारबाग स्टेशन पर हंगामा, दून एक्सप्रेस में महिलाओं ने टीटीई से की हाथापाई, गर्म चाय फेंकी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरूवार रात चारबाग रेलवे स्टेशन पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब यहां हावड़ा से हरिद्वार जा रही ट्रेन संख्या 13009 दून एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-3 चेकिंग के दौरान कुछ महिलाओं ने टीटीई दिवाकर मिश्रा के साथ हाथापाई कर दी. यही नहीं टीटीई के ऊपर गर्म चाय तक फेंक दी. महिलाएं जनरल कोच के टिकट पर आरक्षित कोच में सफर कर रहीं थीं, जिस पर बहस बढ़ी. फ़िलहाल जीआरपी ने मामला दर्ज कर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है.

टीटीई ने अपनी गले में पड़ी सोने की चेन लूटने का भी आरोप लगाया है और महिलाओं ने उनकी शर्ट भी फाड़ दी है. इस दौरान प्लेटफ़ॉर्म और कोच में काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक दून एक्सप्रेस रात करीब 9 बजे चारबाग़ रेलवे स्टेशन पहुंची. स्लीपर कोच एस-3 में कुछ यात्रियों ने कुछ महिलाओं पर जबरन सीट घेरने का आरोप लगाया. ट्रेन में चेकिंग कर रहे टीटीई दिवाकर मिश्रा पहुंचे उन्होंने महिलाओं से सीट खाली करने को कहा, जिसके बाद महिलाओं ने दिवाकर मिश्रा के अभद्रता शुरू कर दी.

बात मारपीट तक पहुंच गयी, महिलाओं ने दिवाकर मिश्रा क शर्ट फाड़ दी और उन पर गर्म चाय फेंकी. और उनके सोने की चेन गायब हो गयी. इस दौरान पूरे कोच में अफरा-तफरी मच गयी. बाकी यात्रियों और स्टाफ ने पहुंचकर महिलाओं को कोच से बाहर निकाला.

जीआरपी ने शुरू की जांच

टीटीई दिवाकर मिश्रा की शिकायत पर चारबाग थाना पुलिस ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.उधर रेलवे प्रशासन नेभी इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है. सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि टीटीई दिवाकर मिश्रा के साथ मारपीट की गयी है. महिलाएं बिना अधिकृत टिकट के कोच में सवार थीं, उन पर कार्रवाई की जाएगी.

यहां बता दें कि इस समय त्योहारी सीजन में जयादातर ट्रेनें फुल हैं और यात्रियों की बढ़ती संख्या ने रेलवे इंतजामों की पोल खोलना भी शुरू कर दिया है. ज्यादातर यात्री सामान्य टिकट लेकर आरक्षित कोचों में घुस जाते हैं, जिस कारण रिजर्वेशन वाले यात्रियों के साथ ही स्टाफ की चुनौती बढ़ जा रही है.