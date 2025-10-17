हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ चारबाग स्टेशन पर हंगामा, दून एक्सप्रेस में महिलाओं ने टीटीई से की हाथापाई, गर्म चाय फेंकी

लखनऊ चारबाग स्टेशन पर हंगामा, दून एक्सप्रेस में महिलाओं ने टीटीई से की हाथापाई, गर्म चाय फेंकी

Lucknow News: ट्रेन में चेकिंग कर रहे टीटीई दिवाकर मिश्रा पहुंचे उन्होंने महिलाओं से सीट खाली करने को कहा, जिसके बाद महिलाओं ने दिवाकर मिश्रा के अभद्रता शुरू कर दी. बात मारपीट तक पहुंच गयी,

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरूवार रात चारबाग रेलवे स्टेशन पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब यहां हावड़ा से हरिद्वार जा रही ट्रेन संख्या 13009 दून एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-3 चेकिंग के दौरान कुछ महिलाओं ने टीटीई दिवाकर मिश्रा के साथ हाथापाई कर दी. यही नहीं टीटीई के ऊपर गर्म चाय तक फेंक दी. महिलाएं जनरल कोच के टिकट पर आरक्षित कोच में सफर कर रहीं थीं, जिस पर बहस बढ़ी. फ़िलहाल जीआरपी ने मामला दर्ज कर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है.

टीटीई ने अपनी गले में पड़ी सोने की चेन लूटने का भी आरोप लगाया है और महिलाओं ने उनकी शर्ट भी फाड़ दी है. इस दौरान प्लेटफ़ॉर्म और कोच में काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक दून एक्सप्रेस रात करीब 9 बजे चारबाग़ रेलवे स्टेशन पहुंची. स्लीपर कोच एस-3 में कुछ यात्रियों ने कुछ महिलाओं पर जबरन सीट घेरने का आरोप लगाया. ट्रेन में चेकिंग कर रहे टीटीई दिवाकर मिश्रा पहुंचे उन्होंने महिलाओं से सीट खाली करने को कहा, जिसके बाद महिलाओं ने दिवाकर मिश्रा के अभद्रता शुरू कर दी.

बात मारपीट तक पहुंच गयी, महिलाओं ने दिवाकर मिश्रा क शर्ट फाड़ दी और उन पर गर्म चाय फेंकी. और उनके सोने की चेन गायब हो गयी. इस दौरान पूरे कोच में अफरा-तफरी मच गयी. बाकी यात्रियों और स्टाफ ने पहुंचकर महिलाओं को कोच से बाहर निकाला.

जीआरपी ने शुरू की जांच

टीटीई दिवाकर मिश्रा की शिकायत पर चारबाग थाना पुलिस ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.उधर रेलवे प्रशासन नेभी इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है. सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि टीटीई दिवाकर मिश्रा के साथ मारपीट की गयी है. महिलाएं बिना अधिकृत टिकट के कोच में सवार थीं, उन पर कार्रवाई की जाएगी.

यहां बता दें कि इस समय त्योहारी सीजन में जयादातर ट्रेनें फुल हैं और यात्रियों की बढ़ती संख्या ने रेलवे इंतजामों की पोल खोलना भी शुरू कर दिया है. ज्यादातर यात्री सामान्य टिकट लेकर आरक्षित कोचों में घुस जाते हैं, जिस कारण रिजर्वेशन वाले यात्रियों के साथ ही स्टाफ की चुनौती बढ़ जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 12:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS TTE LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा समेत 25 मंत्री आज लेंगे शपथ, सामने आई पूरी लिस्ट
इंडिया
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
ओटीटी
Kishkindhapuri OTT Release: ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म, टीवी प्रीमियर की डिटेल भी जानें
ओटीटी पर दहशत फैलाने आ गई ‘किष्किंधापुरी’, जानें-कहां देखें ये फिल्म
शिक्षा
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी
हेल्थ
Universal Kidney: अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
अब नहीं रुकेगा किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट, वैज्ञानिकों ने बना ली यूनिवर्सल किडनी
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget