शादी में हर्ष फायरिंग में 8 साल के बच्चे को लगी गोली, आरोपी के भाई ने जहर खाकर की आत्महत्या

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में 19 फरवरी को एक शादी समारोह के दौरान भात के कार्यक्रम में की गई हर्ष फायरिंग की घटना ने गंभीर रूप ले लिया. इस दौरान एक किशोर द्वारा चलाई गई गोली पास की छत पर खड़े 8 वर्षीय रियांश के सिर में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चे की हालत नाजुक होने के कारण उसे तुरंत हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया और फिलहाल उसका इलाज नोएडा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

आरोपी के बड़े भाई विवेक वर्मा ने की आत्महत्या

घटना के बाद नगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुनारों वाली गली निवासी रोबिन वर्मा और उसके पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस घटना के बाद आरोपी रोबिन वर्मा के बड़े भाई विवेक वर्मा उर्फ सोनू गहरे मानसिक तनाव में आ गए थे, क्योंकि वह लगातार घायल बच्चे के परिवार से समझौते की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीड़ित पक्ष इस पर तैयार नहीं था.

आरोप है कि घायल रियांश के रिश्ते में बाबा लगने वाले हरीश वर्मा उर्फ हररो उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे. इसी दबाव और तनाव के चलते विवेक वर्मा उर्फ सोनू ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने पुलिस को अपना अंतिम बयान दिया, जिसमें भी उन्होंने हरीश वर्मा द्वारा दी जा रही धमकियों का जिक्र किया.

मामले में विवेक वर्मा के ऑडियो और वीडियो क्लिप ने दिया मोड़

मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब विवेक वर्मा उर्फ सोनू का एक ऑडियो और वीडियो क्लिप सामने आया. मृतक के परिजनों का आरोप है कि रियांश के बाबा हरीश वर्मा अक्सर उन्हें फोन पर धमकाते थे और समझौते के बदले डेढ़ करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे. कई बार धमकी भरे कॉल आने के बाद विवेक वर्मा ने अपने मोबाइल फोन में एक कॉल रिकॉर्ड भी कर ली थी, जिसमें हाईकोर्ट से जमानत कराने या दुकान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी.

बताया जा रहा है कि 12 मार्च को भी विवेक वर्मा और हरीश उर्फ हररो के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद से वह काफी तनाव में थे. इसी मानसिक दबाव के चलते उन्होंने घर से बाहर जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया. गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में भी रियांश के बाबा द्वारा दी गई धमकियों का जिक्र किया.