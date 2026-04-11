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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: ‘हाथों-हाथ मिला हक’- सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र और आवास की चाबियां

UP News: ‘हाथों-हाथ मिला हक’- सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र और आवास की चाबियां

Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदन चौकी में थारू व पूर्वी यूपी के परिवारों को भौमिक अधिकार पत्र, नियुक्ति पत्र, आवास की चाबी और चेक देकर लाभार्थियों को बड़ी राहत दी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 08:31 PM (IST)
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Uttar Pradesh News: चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति के परिवारों व पूर्वी उत्तर प्रदेश से आकर बसे परिवारों को भौमिक अधिकार पत्र प्रदान किए. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न लाभार्थियों को भी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र, आवास की चाबी और चेक सौंपेकर उन्हें सम्मानित किए.

इस कार्यक्रम में मुखमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों भौमिक अधिकार पत्र प्राप्त करने वालों में बालकृष्ण, रामखेलावन, भज्जीराम, रामनरेश और रामकुमार शामिल रहे. इस दौरान वहां मौजूद लाभार्थियों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी. 

योजनाओं के तहत नियुक्ति और आवास वितरण 

आंगनवाड़ी भर्ती के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊषा देवी (ध्यानपुर), संध्या कुमारी (पुरैना) तथा मीना कुमारी (सूरमा) को नियुक्ति पत्र सौंपे. वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ध्यानपुर की बल्लू देवी, शीतल और बेबी को उनके अपने नए घरों की चाबीयां सौंपी गई.

इसके अलावा एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थी अंशु गुप्ता, शिव गुप्ता और संस्कार अग्रवाल को चेक प्रदान किए गए, जिससे इस योजना के तहत उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी.   

विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को राहत 

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कुंवर सेन, अमित जिंदल व रामचंद्र को भी चेक प्रदान किए गए. इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने नाबार्ड द्वारा संचालित योजना के तहत पूनम विश्वकर्मा को भी आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया. 

थारू समाज को लाभार्थी से उद्यमी बनाएगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "थारू समाज को सरकार लाभार्थी से उद्यमी बनाएगी. खीरी में स्थापित थारू हस्तशिल्प कंपनी उसी सोच का प्रतीक है. थारू समाज के उत्पाद अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे. उन्हें वैश्विक मान्यता मिलेगी, स्वावलंबन, रोजगार सृजन होगा. आय बढ़ने के साथ आर्थिक स्वावलंबन व सशक्तीकरण के नए युग की शुरुआत होगी."

Published at : 11 Apr 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
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