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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुख्यमंत्री योगी ने किए लोधेश्वर महादेव के दर्शन-पूजन: सीएम ने लाभार्थियों को किया सम्मानित, निर्माणाधीन कॉरिडोर का करा अवलोकन

मुख्यमंत्री योगी ने किए लोधेश्वर महादेव के दर्शन-पूजन: सीएम ने लाभार्थियों को किया सम्मानित, निर्माणाधीन कॉरिडोर का करा अवलोकन

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम ने लोधेश्वर महादेव का दर्शन-पूजन कर अभिषेक किया. मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 21 Jul 2026 12:01 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा. यह दौरा सीएम योगी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान उन्होंने ने लोधेश्वर धाम में दर्शन-पूजन कर महादेव का अभिषेक किया. साथ ही सीएम ने बाबा भोलेनाथ की आरती भी उतारी और ईश्वर से सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की. 

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी का मंदिर परिसर में डमरू वादन संग उनका स्वागत किया गया. जहां उन्होंने ने स्थानीय कलाकारों की हौसला अफजाई भी की. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने दर्शन-पूजन के उपरांत निर्माणाधीन कॉरिडोर का अवलोकन भी किया और कार्यों के निरीक्षण के उपरांत मौजूदा सभी अधिकारियों को कार्य में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. 

सीएम ने किया बच्चों का अन्नप्राशन, दिव्यांगों की दी ट्राइसाइकिल

कार्यक्रम के दौरान दर्शन-पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने लोधेश्वर महादेव मंदिर के पीछे स्थित प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. उन्होंने यहां बच्चों का अन्नप्राशन किया और उन्हें खिलौने देकर दुलारा-पुचकारा. ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस व्यवहार से बच्चों के चेहरे हंसी से खिल उठे और बच्चों ने सीएम का हृदय से अभिनंदन भी किया. जिसके बच्चों को मुख्यमंत्री ने खूब सराहा.

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इस मौके पर सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों से उनके मॉडल के बारे में जानकारी ली. साथ ही बच्चों को चॉकलेट भी दी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों की सहायता के लिए कार्यक्रम स्थल पर दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल प्रदान की. बता दें बाराबंकी के विकास को लेकर सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है. ऐसे में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी को लघु फिल्म भी दिखाई गई. 

जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित 

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया.सीएम योगी के हाथों इन्हें मिला सम्मान.

1 शिवशंकर वर्मा- कृषि यंत्र के तहत चाबी, प्रमाण पत्र व 4 लाख का चेक 
2 छाया देवी- कृषि यंत्र के तहत चाबी, प्रमाण पत्र व 4 लाख का चेक
3 मोहसिन मतीन- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के तहत 10 लाख का चेक 
4 मुकेश कुमार- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के तहत 3.10 लाख का चेक 
5 शांति देवी- विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत सिलाई का टूल किट 
6 नितेश वर्मा- सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख का चेक 
7 मो. आलम- ओडीओपी के तहत 21 लाख का चेक 
8 हेमकरण माथुर- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 3.90 करोड़ से अधिक का चेक  
9 हर्षिता वर्मा- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत को 15 लाख का चेक 
10 प्रमेंद्र विक्रम सिंह- मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 11.80 लाख से अधिक का चेक 
11 आरती देवी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र 
12 गायत्री देवी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र
13 आरती व अशोक कुमारी सिंह- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सामुदायिक निवेश निधि के लिए 3.19 करोड़ से अधिक का चेक .

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Published at : 21 Jul 2026 12:01 PM (IST)
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UP NEWS Barabanki News Lodheshwar Mahadev Temple
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