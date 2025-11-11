बिहार में वोटिंग से पहले विधायक पूजा पाल पर पैसे बांटने का आरोप, अब खुद दी इस मामले पर सफाई

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को आज हो रहा. हालांकि इस दूसरे चरण के मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम गया था. इसी बीच उत्तर प्रदेश की विधायक पूजा पाल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घूमती नजर आईं और उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे लेकर राजद ने उन पर पैसे बांटने का आरोप लगाया.

वहीं जब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो इस मामले पर खुद विधायक पूजा पाल ने आकर सफाई दी है. पूजा पाल ने कहा कि मैं बिहार में दो दिनों से हूं और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मैं अपने रिश्तेदार के यहां गई थी. वहां पर मैं गई तो हमारे समाज के लोग और मेरे रिश्तेदार शिवनारायण जी ने कहा कि हमारे यहां एक कार्यक्रम है तो इसमें आप आएगा. इसलिए मैं वहां पर रुक गई...मैंने सोचा कि एक दिन मेरे परिवार और समाज के लोग कह रहे तो मैं रुक नहीं सकती क्या. वहां से जब मैं लौट रही थी तो राजद के लोग आए और हमारे साथ हुड़दंगई करने लगे. इसके बाद हमारे परिवार से उनका झगड़ा हो गया, इसके बाद हम वापिस आए.

पूजा पाल ने कहा कि जब हम वहां से चले तो वह लोग हमारा पीछा करते रहे और एक चौराहे पर हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक दिए. उसके बाद उसमें से राजद के सांसद निकले और उन्होंने आरोप लगाया कि यह गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं और पैसा बांट रहे हैं, उन्होंने हमसे एक बार भी बात नहीं की. इस आरोप के बाद प्रशासन को बुलाया गया और एक-एक बैग खोलकर तलाशी ली गई, जिसमें कुछ नहीं निकला. क्योंकि हम वहां अपने रिश्तेदार के यहां गए थे हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है.

