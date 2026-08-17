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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP की नई टीम में उत्तराखंड के 4 चेहरे, तीरथ रावत समेत इन्हें मिली जिम्मेदारी

BJP की नई टीम में उत्तराखंड के 4 चेहरे, तीरथ रावत समेत इन्हें मिली जिम्मेदारी

BJP New Team: पूर्व CM तीरथ सिंह रावत को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है संगठन में उनके लंबे अनुभव और प्रदेश की राजनीति की गहरी समझ को देखते हुए इस नियुक्ति को स्वाभाविक माना जा रहा है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 17 Aug 2026 10:10 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लंबे समय से चल रही फेरबदल की अटकलों पर आज विराम लग गया. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की औपचारिक घोषणा कर दी है. इस टीम के गठन में युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश साफ नजर आ रही है, साथ ही आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है संगठन में उनके लंबे अनुभव और प्रदेश की राजनीति की गहरी समझ को देखते हुए इस नियुक्ति को स्वाभाविक माना जा रहा है. गढ़वाल के सांसद और पार्टी के चर्चित चेहरे अनिल बलूनी को एक बार फिर मीडिया संयोजक की अहम भूमिका दी गई है. बलूनी पहले भी पार्टी के मीडिया मोर्चे की कमान संभाल चुके हैं. 

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आलोक भट्ट को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी 

डिजिटल और सोशल मीडिया के मोर्चे पर पार्टी को मजबूती देने के लिए आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह -संयोजक बनाया गया है युवाओं और सोशल मीडिया पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है. वहीं संगठन के प्रशासनिक कामकाज को संभालने के लिए महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है.

चुनाव से पहले संगठन को धार देने की कोशिश 

गौरतलब है कि नई टीम के गठन का सबसे बड़ा मकसद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी माना जा रहा है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्यों में अगले साल चुनावी दंगल होना है. उत्तराखंड भाजपा में इस घोषणा के बाद खुशी की लहर है. संगठन के नेताओं का मानना है कि तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी, आलोक भट्ट और महेंद्र पांडे जैसे अनुभवी और सक्रिय चेहरों को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलना प्रदेश के लिए आने वाले चुनावी वर्षों में फायदेमंद साबित हो सकता है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 10:10 PM (IST)
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Nitin Navin UTTARAKHAND NEWS BJP New Team
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