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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी पर योगी के मंत्री का हमला, कहा- 'विपक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा'

राहुल गांधी पर योगी के मंत्री का हमला, कहा- 'विपक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा'

उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को हरिद्वार में ओम पुल के पास 21 फीट ऊंची भगवान शिव की भव्य मूर्ति का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर भी निशाना साधा.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 25 Aug 2026 09:48 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह राहुल गांधी के मुनस्मृति वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से विरोधी दलों को अब कुछ भी नहीं सूझ रहा है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' का भी विरोध होता था.  

यूपी के मंत्री स्वंतत्र देव सिंह हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने सावन के अंतिम सोमवार पर ॐ पुल के पास उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से एफआरपी से निर्मित 21 फीट ऊंची भगवान शिव की भव्य मूर्ति का लोकार्पण किया. करीब 100 साल की लाइफ वाली इस मूर्ति से ॐ पुल की सुंदरता में और निखार आएगा और यह श्रद्धालुओं व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी. सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने धार्मिक विधि-विधान के साथ मूर्ति का लोकार्पण किया. 

राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार

इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासन में गांव, गरीब और किसान दुखी थे, युवाओं को कोई पूछने वाला नहीं था और 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' बोलने पर भी विरोध होता था. देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का बोलबाला था. 

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उन्होंने कहा कि आज श्रीनगर के चौक पर तिरंगा शान से फहरता है, 81 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को पानी के कनेक्शन, आवास, शौचालय और किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. उन्होंने दावा किया कि नक्सलवाद 126 जिलों से समाप्त हो चुका है और जम्मू-कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी भी खत्म हो गई है. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता के कारण विपक्ष को कोई सुझाव दिखाई ही नहीं दे रहा है.

हरिद्वार में दिव्य मूर्ति का अनावरण

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में भीमगोड़ा बैराज से वर्षों से हो रही सीपेज की समस्या को बिना गेट बंद किए गेट बदलकर दूर किया गया है, जिसका लाभ 15 जिलों के किसानों को सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के रूप में मिल रहा है. उन्होंने कहा कि बंधों की मजबूती से बाढ़ के खतरे को भी कम किया गया है. दिव्य मूर्ति के अनावरण को शुभ संकेत बताते हुए कहा कि यहां रोजाना स्तुति भी होगी. साथ ही आगामी कुंभ के लिए धामी सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने की बात कही. 

 

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 09:48 AM (IST)
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