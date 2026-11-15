सोनभद्रः गहरे पानी में डूब रहे लड़के को बचाने गए बहन-जीजा भी डूबे, तीनों की मौत

सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के बिरनबहरा टोला स्थित बंधी में स्नान करने के दौरान 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई. बताया गया कि पहले 14 वर्षीय राजू गहरे पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए उसके बहनोई अनिल और बहन उर्मिला भी पानी में कूद पड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों गहरे पानी में समा गए. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों के शव बाहर निकलवाए. एक साथ तीन मौतों से परिवार में कोहराम मचा है, वहीं छठ पूजा की खुशियां मातम में बदल गई हैं.

दरअसल, यह दर्दनाक हादसा 15 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे का है. कुलडोमरी के बिरनबहरा टोला स्थित बंधी में राजू पुत्र रामप्रसाद उर्फ मंगा स्नान कर रहा था. इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में डूबने लगा. राजू को डूबता देख उसके बहनोई अनिल पुत्र रामकरन और बहन उर्मिला उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़े. लेकिन एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों की जान चली गई.

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बंधी में डूबने से इन लोगों की गई जान

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतकों में 14 वर्षीय राजू, 20 वर्षीय अनिल और 18 वर्षीय उर्मिला शामिल हैं. अनिल मूल रूप से शक्तिनगर थाना क्षेत्र की राजकिशन कॉलोनी के चिल्काटाड़ गांव का निवासी था और अपनी पत्नी उर्मिला के साथ अपने ससुराल कुलडोमरी आया हुआ था. इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया.

गोताखोरों की मदद से निकाले तीनों शव

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को बंधी से बाहर निकलवाया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जानकारी देते हुए सीओ पिपरी हर्ष पाण्डेय ने बताया कि स्नान के दौरान राजू के गहरे पानी में डूबने पर उसे बचाने के प्रयास में अनिल और उर्मिला भी पानी में डूब गए, जिससे तीनों की मौत हो गई.

हालांकि, पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. प्रथम दृष्टया तीनों की मौत डूबने से होना सामने आया है. बहरहाल, एक ही परिवार के तीन लोगों की असमय मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. जिस घर में छठ पर्व की खुशियां होनी थीं, वहां अब अपनों को खोने का दर्द और मातम पसरा हुआ है.

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