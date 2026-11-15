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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, बोले- 'जय छठी मैया'

सीएम योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, बोले- 'जय छठी मैया'

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यूपी की पहचान किसी एक भाषा, क्षेत्र से नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता और एकात्मता से है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 15 Nov 2026 09:04 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (15 नवंबर) को सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश के माध्यम से प्रदेशवासियों को लोक आस्था के महापर्व छठ की शुभकामना भोजपुरी में दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व में शामिल सभी भाई-बहन लोगन के इस पावन पर्व के बहुत-बहुत बधाई और मंगलकामना. हम छठी मैया और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करतानी कि रउआ आप सभी पर उनकर कृपा बनल रहे. आप सभी के मनोरथ पूरा हो.

उन्होंने कहा कि पिछला साढ़े नौ साल में हमनी के ऐसा व्यवस्था बनवले बानी जा जहां हर व्यक्ति आपन आस्था के साथ पर्व-त्यौहार मना सकेला. हम छठी मैया से प्रार्थना करतानी कि हर माई-बहिन के जीवन सुखमय हो. हर बेटी को सुरक्षा मिले. हर परिवार में खुशहाली आवे. किसान भाई लोगन के खेत लहलहात रहें. नौजवानन के रोजगार मिले और उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाई छुए. पूर्वांचल, बिहार और देश-दुनिया में रहत सभी परिवार के छठ महापर्व के बहुत-बहुत बधाई. जय छठी मैया, जय भगवान सूर्य देव.

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मातृशक्ति को नमन: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि छठ महापर्व की सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं और बहनें हैं. वे तीन तीन दिन का निर्जला व्रत रखकर परिवार, संतान और पूरे समाज के मंगल के लिए तपस्या करती हैं. यह हमारी संस्कृति और सामाजिक समरसता का एक अद्भुत उदाहरण है. आज देश दुनिया के हर कोने में छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं.

'सांस्कृतिक विविधता यूपी की पहचान'

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूपी की पहचान किसी एक भाषा, क्षेत्र से नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता और एकात्मता से है. उन्होंने छठी मैया से प्रार्थना की कि हर माता और बहन का जीवन सुखमय हो, हर बेटी को सुरक्षा मिले और हर परिवार में खुशहाली आए. उन्होंने किसानों के खेत लहलहाने, नौजवानों को रोजगार मिलने और उत्तर प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की भी कामना की.

Published at : 15 Nov 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
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