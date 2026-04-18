यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी निषाद पार्टी, संजय निषाद ने बताई मिशन 2027 की रणनीति

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी की चुनावी तैयारी क्या है? इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के मंत्री संजय निषाद ने पार्टी की रणनीति साफ की है.

संजय निषाद ने बताया कि यह हमारे कार्यकर्ता सभी ट्रांसफार्मर है, जैसे पानी में तार डाल दो तो बिजली नहीं आएगी, लेकिन अपनी पानी रोको और टरबाइन में डालो तो देखो बिजली आती है. उन्होंने कहा कि हमारा समाज झउआ भर था, लेकिन पउवा पीकर कहीं भी वोट दे देता था. अब यह कहते हैं कि जहां पार्टी कहेगी वहीं वोट पड़ेगा.

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हम अपने वोट कर रहे हैं इकट्ठा- संजय निषाद

संजय निषाद ने कहा कि, हमारे समाज के लोगों ने सभी राजनीतिक दलों को छोड़ दिया और वह बर्बाद हो गए. हम अपना वोट इकट्ठा कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 80 ऐसी विधानसभा है, जहां हमारे बड़ी मात्रा में वोट है. हम उन वोटों को इकट्ठा कर रहे हैं. संजय निषाद ने कहा कि पहले यह लोग पीते थे लैला लेकिन आप कहते हैं कि हम निकलेंगे रैला. 2013 से चुनाव में आया हूं, तब से अन्य पार्टियों धीरे-धीरे गायब होती जा रही हैं. यह निषाद पार्टी उजड़े और पिछड़े लोगों के लिए बनी है

पीएम मोदी हमें सीट देते हैं और हम उन्हें जीत- संजय निषाद

आगामी चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है? इस पर संजय निषाद ने कहा कि हम जीत देते हैं और मोदी जी हमें सीट देते हैं.बहुत सी ऐसी सीट हैं जहां भाजपा 15 से 20000 वोटो से नहीं जीत पाती है, लेकिन हमारा वह 40 से 50000 वोट है ऐसे में उन्हें जीत चाहिए. इसलिए उन्हें सीट देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को दर्द देकर सुख नहीं चाहते.

संजय निषाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हार गई थी लेकिन जब से निषाद आ गए हैं, सभी प्रदेशों में हम चुनाव जीत रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुख शांति समृद्धि चाहिए तो तो सरकार के साथ आओ, क्योंकि संविधान सरकार लागू करती है.

मोदी सरकार में सुधरा मछुआरों का जीवन स्तर

उन्होंने कहा कि 67 साल में 3000 करोड़ रुपया सरकारों ने मछुआरों के लिए दिया था, अब मोदी सरकार ने 6.5 साल में साढे 61 हजार करोड़ रुपया दिया है. इससे हमारे मत्स्य उत्पादन और मछुआरों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है. हमारा समाज मजबूत हुआ है और उनका सम्मान बढ़ा है.

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