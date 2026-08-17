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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड2 बार के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को नितिन नवीन की टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी

2 बार के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को नितिन नवीन की टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी

Harish Dwivedi: बीजेपी ने हाल ही में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राजस्थान के आगामी निकाय चुनावों का प्रभारी बनाया था. उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Edited By: राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 17 Aug 2026 04:48 PM (IST)
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बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम  में लगभग एक दशक बाद बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है. इस बदलाव में उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती से दो बार के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. हरीश फिलहाल असम के प्रभारी थे और बीते दिनों उन्हें राजस्थान निकाय चुनाव के लिए भी प्रभारी नियुक्त किया गया था.

साल 1998 में उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA की डिग्री प्राप्त की थी.  उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से 1991 में की थी. इस दौरान उन्होंने संगठन में कई जिम्मेदारियां निभाईं. हरीश उन नेताओं में से एक हैं, जिनका सफर ABVP  से बीजेपी तक पूरा हुआ है.

दो बार रहे सांसद

साल 2004 में वो सक्रिय रूप से बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया था. साल 2012 में उन्होंने सबसे बस्ती सदर (विधानसभा क्षेत्र) से चुनाव लड़ा ता, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार से हार गए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे. हालांकि, वो साल 2014 में बस्ती से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर पहली बार सांसद बने थे.

इसके बाद साल 2019 में 17वीं लोकसभा में भी बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ जीत दर्ज कर दूसरी बार सांसद बने.  वर्तमान में असम में बीजेपी के प्रभारी हैं. हरीश बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं.  बीजेपी में रहते हुए हरीश ने विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं.  संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी रहे हैं. 

कई बड़े पदों पर किया काम

बीजेपी में रहते हुए उन्होंने साल 2014-2019 तक कोयला मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में काम किया. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सदस्य, वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा साल 2021 में हरीश ने बिहार बीजेपी के सह-प्रभारी और बाद में प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते हुए पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है. अब साल 2024 से असम में वो बीजेपी के संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करने का काम कर रहे हैं. 

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 17 Aug 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Harish Dwivedi UP NEWS
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