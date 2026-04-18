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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: सलाखों के पीछे भेजे गए बच्चे को तंदूर में झोंकने वाले जल्लाद, रसगुल्ला मांगने पर था फेंका

Basti News: सलाखों के पीछे भेजे गए बच्चे को तंदूर में झोंकने वाले जल्लाद, रसगुल्ला मांगने पर था फेंका

Basti News In Hindi: छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गोसाईं गांव में 11 साल के बच्चे को रसगुल्ला मांगने पर जलते तंदूर में फेंकने के मामले में दो आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Apr 2026 08:11 AM (IST)
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बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गोसाईं गांव में 11 साल के बच्चे को रसगुल्ला मांगने पर जलते तंदूर में फेंकने के मामले में कार्रवाई हुई है. पुलिस ने शुक्रवार को मामले में छावनी थाना क्षेत्र के जमौलिया कट के पास से तंदूर कारीगर सहित दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ था. एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मलौली गोसाईं निवासी देवी प्रसाद निषाद ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका 11 वर्षीय पुत्र अमर निषाद एक शादी कार्यक्रम में गया था. वहां मौजूद तंदूर संचालकों की लापरवाही या संदिग्ध परिस्थितियों के कारण मासूम अमर धधकते तंदूर की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. आनन-फानन में घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

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पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था. एडिशनल एसपी श्यामाकांत के नेतृत्व में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य एकत्रित किए. शुक्रवार को सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर घटना के वांछित अभियुक्तों लाल जी निषाद (35 वर्ष) और रमेश निषाद (27 वर्ष) को जमौलिया कट के पास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस हर पहलुओं की कर रही जांच

परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि यह घटना महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई रंजिश या क्रूरता है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान जो भी नए तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल इस मामले में दो आरोपी अरेस्ट कर जेल भेज दिए गए है.

इस घटना ने एक बार फिर जिले में आयोजित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानकों की पोल खोल दी है. भीड़भाड़ वाले आयोजनों में ज्वलनशील उपकरणों और तंदूर आदि के पास बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होते, जिसके कारण आए दिन ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं.

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Published at : 18 Apr 2026 08:11 AM (IST)
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