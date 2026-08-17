रामपुर में पत्नी की करंट लगाकर हत्या का आरोप, पति गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के रामपुर में थाना बिलासपुर क्षेत्र में पति द्वारा पत्नी की कथित रूप से करंट लगाकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि जमीन बेचकर रुपये देने से इनकार करने पर पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ बेरहमी की और प्राइवेट पार्ट में करंट लगाकर उसकी जान ले ली.

पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी पति इसरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. महिला की मौत से उसके परिजनों में आक्रोश है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर क्षेत्र निवासी नसरीन की शादी वर्ष 2013 में इसरार के साथ हुई थी. दंपती के पांच बच्चे हैं. आरोप है कि इसरार लंबे समय से नसरीन पर जमीन बेचकर रुपये देने का दबाव बना रहा था. जमीन बेचने से नसरीन के इनकार करने पर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था.

मामले में मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि इसी विवाद के चलते इसरार ने नसरीन के साथ बेरहमी की और उसे करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है.

आरोपी पति गिरफ्तार-पुलिस की कार्रवाई जारी

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना बिलासपुर में मृतका के परिजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. तहरीर में महिला की हत्या उसके पति द्वारा किए जाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने आरोपी पति इसरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

एएसपी के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर करंट लगाए जाने की पुष्टि हुई है. शरीर के करीब पांच-छह स्थानों पर करंट के निशान पाए गए हैं. पुलिस मामले में मुकदमे में नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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