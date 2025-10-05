यूपी के मंत्री रामकेश निषाद का सपा तीखा हमला, अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का लगाया आरोप

उत्तरप्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. उन्होंने सपा सरकार पर अनुसूचित जाति के उत्पीड़न और दलित महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों की स्मृतियां मिटाने का आरोप लगाया. साथ ही योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना की. वे रविवार को महोबा दौरे पर थे, जहां अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर सिंचाई व नहरों के रखरखाव पर निर्देश दिए.

मंत्री रामकेश निषाद ने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में अनुसूचित जाति समाज के लोगों पर सबसे अधिक उत्पीड़न हुआ. दलित महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों की स्मृतियां मिटाकर उनके नामों में परिवर्तन किए गए. यही नहीं, सपा सरकार में गुंडे-माफिया और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था. उन्होंने कहा कि आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश से माफिया और अपराधियों का सफाया हुआ है तथा कानून व्यवस्था को पूरे देश और दुनिया में सराहा जा रहा है.

झुंझलाहट में विपक्ष कर रहा आरोप-प्रत्यारो- मंत्री

मंत्री ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो रही है. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि झुंझलाहट में कुछ लोग आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जनता यह देख रही है कि आज योगी सरकार में सुरक्षा और विकास का माहौल स्थापित हुआ है.

नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठक

इस दौरान मंत्री ने सिंचाई विभाग और नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें जिले के डैम और नहरों की स्थिति की जानकारी ली गई. उन्होंने बताया कि जिले के लगभग सभी डैम भर गए हैं जिनसे नहरें संचालित हो रही हैं और किसानों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है.

इसके अलावा नहरों की सिल्ट सफाई और रखरखाव के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए. अर्जुन सहायक परियोजना और लंबित कार्यों को शीघ्र निस्तारित करने के भी निर्देश दिए गए. मंत्री ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से अब महोबा के 11 बड़े तालाबों में गर्मियों में भी पानी उपलब्ध होगा.