हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: लोनी से शामली जा रही यात्री बस की ट्रक से टक्कर, हादसे में 25 लोग घायल

Ghaziabad News: लोनी से शामली जा रही यात्री बस की ट्रक से टक्कर, हादसे में 25 लोग घायल

UP News: गाजियाबाद के लोनी से शामली जा रही यात्री बस ने ट्रक में पीछे में टक्कर मार दी, इस हादसे में कुल 25 लोग घायल हुए हैं. यात्रियों ने ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

By : राजीव पंडित | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Oct 2025 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा सामने आया है. गाजियाबाद के लोनी से शामली जा रही बड़ौत डिपो की बस ने दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर बड़ौत में ट्रक में पीछे टक्कर मार दी. हादसे के वक्त बस में कई यात्री सवार थे, घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

बताया गया है कि इस सड़क हादसे में बस में सवार 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, घायलों में महिला-पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं. सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यात्रियों का कहना है कि बस चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है. बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. 

बस में सवार थे करीब 40 यात्री

जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के लोनी से बड़ौत डिपो की रोडवेज की बस यात्री लेकर शामली के लिए चली थी. बस में लगभग 40 यात्री सवार थे. रोडवेज की बस जब दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर बड़ौत शहर में पहुंची तो बस ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी. इस हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई. 

बस हादसे में ये लोग हुए घायल

बस में सवार 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है. हादसे में शामली जनपद की रामबती, उसका पति सरबजीत, दया, संजय, पूनम, जावेद, नसीमा, तालिम, संजय, मनोज, हरबीर, विजय, दीपक, हिमांशु आदि घायल हो गए. बस चालक मनीष को भी चोट लगी है. 

यात्रियों ने बस चालक पर लगाया लापरवाही का आरोप

यात्रियों का आरोप है कि बस चालक तेज गति से वाहन चला रहा था और आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करना चाह रहा था. इसी को लेकर उसने ट्रक चालक के साथ गाली-गलौज भी की थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. घायल हुए अधिकांश यात्री दूसरी बस में बैठकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए.

Published at : 05 Oct 2025 05:27 PM (IST)
Ghaziabad News UP NEWS Ghaziabad Road Accident
