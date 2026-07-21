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दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद PM मोदी के बयान पर सपा भड़की, अखिलेश के चाचा बोले- अगर वो साथ हैं तो...

PM Modi ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक की खबर सामने आते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 21 Jul 2026 01:10 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है ताकि कोई भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न कर सके.

साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए.

उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी. सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, पीएम मोदी अगर युवाओं के साथ हैं तो युवा अनशन पर क्यों बैठे हैं?

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PM ने बैठक में क्या कहा?

बता दें मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों की बैठक में यह बात कही. यह बैठक सोमवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के नेतृत्व में हजारों छात्रों द्वारा नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित ‘संसद चलो’ मार्च के एक दिन बाद हुई.

करीब एक घंटे तक चली ‘मंगल मिलन’ नामक बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि प्रश्नपत्र लीक की खबर सामने आते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

रीजीजू ने कहा, ‘‘साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए नीट की पुनर्परीक्षा को प्राथमिकता दी गई, उसका सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया तथा परिणाम भी बिना विलंब किए घोषित कर दिए गए.’’

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं.

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रीजीजू के अनुसार, प्रधानमंत्री ने राजग सांसदों से कहा कि प्रश्नपत्र लीक गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

नजीर पेश करने वाली कार्रवाई हो- पीएम

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के दोषियों को देश के शीर्ष विधि विशेषज्ञों की सहायता से यथासंभव कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए, ताकि ऐसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

रीजीजू ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए सख्त कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को दलगत भावना से ऊपर उठकर, मिलकर काम करना होगा. यह राजनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का विषय है.’’

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों की बैठक को ‘मंगल मिलन’ नाम दिया गया है.

Published at : 21 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Ram Gopal Yadav Up News UP POLITICS NARENDRA MODI
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