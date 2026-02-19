'कुछ भटके हुए हिन्दू-मुसलमान...', मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान का योगी के मंत्री ने किया समर्थन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के हिन्दुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने और घर वापसी कराने का बयान दिया है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई, इस पूरे विवाद पर अब यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह भी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने भागवत के बयान का समर्थन किया है.

पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया है वो एकदम सही है हमारे समाज के कुछ भटके हुए हिंदू मुसलमान बन गए हैं जिनकी घर वापसी कराई जानी चाहिए. उनका बयान एकदम सही है.

मोहन भागवत के बयान का समर्थन

जयवीर सिंह मंगलवार को बस्ती के कुदरहा विकासखंड में स्थित गोनर ग्राम पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंचायत में स्थित गढ़वा समय माता मंदिर परिसर में नवनिर्मित यात्री विश्रामलय का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार धर्म स्थलों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है.

मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग की तरफ से आगामी वित्तीय वर्ष में इस धार्मिक स्थल का समुचित विकास कराया जाएगा. यहां पर सड़क बिजली पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएगी. इस स्थल का बहुत ही महत्व है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पूजा पाठ के लिए आते हैं.

आरएसएस प्रमुख ने दिया था ये बयान

बता दें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में हिन्दुओं की घटती आबादी पर चिंता जताते हुए उन्हें धर्मांतरण से रोकने की अपील की थी. भागवत ने कहा कि हिन्दू समाज को किसी से खतरा नही हैं लेकिन हमे सावधान रहना होगा. घर वापसी की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए. हिन्दू धर्म में लौटने वालों की देखभाल पर भी जोर दिया जाए,

भागवत ने कहा कि इस बात पर ज़ोर दिया कि हिन्दुओं को कम से कम तीन बच्चे पैदा करना चाहिए. पहले कोई भेदभाव नहीं था लेकिन समय के साथ भेदभाव एक आदत बन गई हैं जिसे ठीक करना जरूरी है.