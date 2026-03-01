हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला को पति समेत किया गिरफ्तार, घर से मिले विदेशी दस्तावेज

हापुड़ में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला को पति समेत किया गिरफ्तार, घर से मिले विदेशी दस्तावेज

Hapur News In Hindi: एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेशी महिला महमूदा बेगम के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के दौताई गांव में रहने की बात सामने आई थी. पति समेत गिरफ्तार है.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में रह रही बांग्लादेशी महिला महमूद बेगम और उर्फ रानी को हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गांव दौताई से उसके पति सहित गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेशी महिला महमूदा बेगम के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के दौताई गांव में रहने की बात सामने आई थी. पुलिस ने महिला के मकान से चेकिंग के दौरान बांग्लादेशी करेंसी, बैंक की पासबुक और बांग्लादेशी नागरिकता कार्ड भी बरामद किया था.

इस घटना एके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, भले ही अब एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कागजात चेकिंग में ये पकडे गए हैं. लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी जरुर जाहिर कर दी है. अभी इस मामले में जांच जारी है. कहीं कोई और तो इसी तरह से नहीं रह रहा.

सऊदी में हुई थी बंगाल्देशी महिला से मुलाकात

जानकारी के मुताबिक, गढ़मुक्तेश्वर स्थित दौताई गांव में रहने वाला मुहम्मद मशरूफ पुत्र इशांअल्लाह 2021 में नौकरी के सिलसिले में सऊदी गया था. जहां उसकी मुलाकात बांग्लादेशी निवासी महमूदा से हुई. जिसके बाद दोनों टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आए और यहां दोनों ने निजामी दरगाह, निजामुद्दीन नई दिल्ली में निकाह भी कर लिया. गांव की प्रधान ने अपने लैटर पैड से महमूदा बेगम का रानी नाम से वोटर आई कार्ड भी बनवा लिया.

एसआईआर प्रक्रिया में हुआ खुलासा

वर्तमान में एसआईआर प्रक्रिया में महमूदा बेगम से रानी बनी बांग्लादेशी महिला का जब खुलासा हुआ, तो पुलिस-प्रशासन के होश उड़ गये. बताया जा रहा है कि इस मामले के सामने आने के बाद दोनों अपने तीन बच्चों के साथ फरार हो गये. पुलिस ने इनके यहां से तलाशी के दौरान बांग्लादेशी वीजा, पासपोर्ट, बांग्लादेशी करेंसी, दो सिम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया था.

पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी थी. अब हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने दोनों पति और पत्नी को हापुड़ के गांव दौताई से गिरफ्तार कर लिया है.

Published at : 01 Mar 2026 08:21 AM (IST)
