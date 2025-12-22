अखिलेश यादव के अहीर रेजिमेंट बनाने के बयान पर मंत्री दयाशंकर मिश्रा बोले- 'आर्मी की पवित्रता...'

उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु' रविवार (21 दिसंबर 2025) को गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर बयान दिया है. उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'अहीर रेजिमेंट' बनाने के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. इसके अलावा मंत्री ने विशेष सारांश संशोधन (SIR) और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी एक घटना पर प्रतिक्रिया दी है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दयाशंकर मिश्र ने कहा कि सेना की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें शोभा नहीं देतीं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना को जाति के आधार पर बांटना ठीक नहीं है. मंत्री ने कहा कि सेना में लोग सिर्फ भारतीय सैनिक बनकर शामिल हों, यही गर्व की बात है.

अग्नि वीर को नौकरियों में दिया जा रहा 50 फीसदी आरक्षण

योगी के मंत्री ने यह भी कहा है कि अग्नि वीर योजना का मजाक उड़ाने वालों के लिए भी एक तमाचा है कि अब अग्नि वीर को भी विभिन्न नौकरियों में 50 परसेंट का रिजर्वेशन दिया जा रहा है जो लोग उनके 4 साल के मेहनत को बेकार कह रहे कर रहे थे. लेकिन अब उन्हें कई नौकरी अग्निवीर का इंतज़ार कर रही है.

एसआईआर अभियान पर मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

इसके अलावा मंत्री दयाशंकर मिश्र ने विशेष गहन पुनरीक्षम (एसआईआर) के संबंध में बताया कि यह निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब देश में एक मतदाता का नाम केवल एक ही वोटर लिस्ट में रहेगा. दयालु ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में केवल गलत नामों को ही हटाया जा रहा है.

नीतीश कुमार के नकाब विवाद पर दी प्रतिक्रिया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का नकाब हटाने के मामले पर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि नीतीश कुमार एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम में उनकी मंशा को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है. मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष हर विषय और मुद्दे को गलत तरीके से परिभाषित और प्रचारित करता है. आपको बता दें कि मंत्री दयाशंकर मिश्र एक कार्यक्रम में शामिल होने गाजीपुर पहुंचे थे.