अलीगढ़: इश्क में आड़े आ रहे पति का करवाया कत्ल, प्रेमी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के अलीगढ जनपद में बीती 17 दिसंबर को हुई इलेक्ट्रीशियन राजकुमार की हत्या का खुलासा पुलिस ने करते हुए पत्नी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी के अवैध संबंध एक आरोपी बॉबी से थे,जिसका पता राजकुमार को चल गया था. जिस पर उसे रास्ते से हटाने का प्लान पत्नी ने प्रेमी के सतह मिलकर बना लिया. हत्या हादसा लगे इसके लिए आरोपियों ने राजकुमार के शव को कच्चे रास्ते पर फेंक दिया था.

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि इस जघन्य वारदात को मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी व दोस्तों ने अंजाम दिया था. पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. उधर परिजनों में पत्नी के इस कृत्य को लेकर खासा नाराजगी है. उन्होंने इस मामले सख्त सज़ा की मनाग की है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक 17 दिसंबर को थाना लोधा के ग्राम अकरावत हैबतपुर मार्ग पर अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसमें थाना लोधा पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं 359/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया था. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला की हत्या वाले दिन एक नंबर से मृतक की पत्नी ने सात बार बात की थी. इस आधार पर पुलिस ने बात करने वाले उस व्यक्ति को हिरासत में लिया. पुलिस के दवाब में वह टूट गया और उसने पूरी कहानी बयान कर दी.

अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या

पुलिस के अनुसार, मृतक राजकुमार की पत्नी ज्योति का बॉबी कुमार से अवैध प्रेम संबंध थे, जिसकी जानकारी मृतक राजकुमार को हो गई थी. जिस कारण से अभियुक्त बॉबी ने अपने साथी संदीप, हरीश व राजकुमार की पत्नी ज्योति शर्मा के साथ मिलकर राजकुमार की हत्या कर दी थी. पुलिस ने मामले में बॉबी, संदीप और ज्योति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि मृतक की पत्नी के एक ही नंबर से लगातार बात करने पर शक हुआ और जब कड़ी जोड़ी गयी तो मामले का खुलासा हो गया. सभी पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.