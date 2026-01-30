फिरोजाबाद में यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी पूरी, 9 से 14 फरवरी तक होंगे एग्जाम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद में यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी पूरी, 9 से 14 फरवरी तक होंगे एग्जाम

UP News: जनपद भर के मदरसों में पढ़ रहे छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं कि तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है. मदरसा बोर्ड के अंतर्गत इस बार 177 छात्र पंजीकृत किए गए हैं.

By : रंजीत गुप्ता | Updated at : 30 Jan 2026 05:39 PM (IST)
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कि परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है. जनपद भर के मदरसों में पढ़ रहे छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की अरबी फारसी 2026 के लिए मदरसा बोर्ड ने 2 जनवरी को समय सारणी जारी की थी इस समय सारणी के मुताबिक 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं चलेगी. 

इस बार मदरसा बोर्ड के अंतर्गत 177 छात्र ही किए गए पंजीकृत

फिरोजाबाद जनपद में चल रहे मदरसों के छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में भाग लेंगे. फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अंतर्गत इस बार 177 छात्र पंजीकृत किए गए हैं . यह सभी छात्र मुंशी, मौलवी और अलीम की परीक्षाएं देंगे. इन छात्रों की परीक्षाएं उनके भाषा चयन के अनुसार अलग-अलग पालियों में आयोजित की गई हैं .

यह छात्र पाठ्यक्रम के आधार पर चयनित किए गए विषय थियोलॉजी शिया/ सुन्नी, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य, अंग्रेजी , हिंदी , साहित्यिक उर्दू, गणित, गृह विज्ञान , सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य विज्ञान के साथ-साथ टाइपिंग और tib की परीक्षाएं देंगे . 

एक केंद्र पर दो-दो पारियों में आयोजित की गई है परीक्षा

मदरसा बोर्ड की इन परीक्षाओं में अरबी और फारसी के मुंशी, मौलवी और अलीम की तालीम लेने वाले छात्र परीक्षाएं देंगे. यह परीक्षा दो-दो पारियों में आयोजित की जाएंगी. सुबह के पाली में 8:00 से 11:00 बजे तक और दोपहर की पाली में दो बजे से 5:00 बजे तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. 

फिरोजाबाद जनपद की अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि सिंह के मुताबिक मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं फिरोजाबाद जनपद में इस बार एक केंद्र पर आयोजित की जाएंगी. यह केंद्र बीरी सिंह इंटर कॉलेज टूंडला में होगा, जहां फिरोजाबाद जनपद के 177 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मुताबिक इस बार जनपद में परीक्षार्थियों की संख्या 200 से कम थी, इसलिए एक ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है. इस परीक्षा केंद्र पर सचल दसों की निगरानी रहेगी.

About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Published at : 30 Jan 2026 05:39 PM (IST)
UP Madrasa Board UP NEWS
