बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस

उत्तर प्रदेश के महोबा में आज शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को उस समय राजनीतिक हलचल मच गई, जब कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ऊर्फ गुड्डू भैया ने रोक लिया. यह घटना रामश्री महाविद्यालय के पास की बताई जा रही है, जहां मंत्री एक कार्यक्रम से लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ‘युवा उद्घोष कार्यक्रम’ में शामिल होकर लौट रहे थे. इस कार्यक्रम में करीब 100 ग्राम प्रधान भी मौजूद थे. इसी दौरान बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ मंत्री का काफिला रुकवा दिया और विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जताई.

बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा गया, लेकिन मरम्मत ठीक से नहीं कराई गई. इससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी मुद्दे को लेकर विधायक और उनके समर्थक आक्रोशित थे. उन्होंने मंत्री के सामने विरोध दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की. स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब विधायक समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.

धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी का भी बना माहौल

वहीं मौके पर मौजूद सीओ सदर और कोतवाल ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन समर्थकों की नाराजगी बढ़ती गई. कुछ देर के लिए वहां धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक इस दौरान कैबिनेट मंत्री और विधायक के बीच भी कहासुनी हुई. हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति संभाली और मंत्री का काफिला आगे बढ़ सका.

कौन हैं बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत

बता दें कि बृजभूषण राजपूत ऊर्फ गुड्डू भैया उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की चरखारी विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं. उन्होंने साल 2017 और 2012 का विधानसभा चुनाव जीता था.

