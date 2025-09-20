हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Sarkari Job: यूपी में इन नौकरियों के लिए नहीं होंगे इंटरव्यू, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

UP Sarkari Job: यूपी में इन नौकरियों के लिए नहीं होंगे इंटरव्यू, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

UP Job Recruitment: आउटसोर्स की तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के पदों में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी दाएगी, इसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियां चयनित कार्मिकों की सूची भेजेगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Sep 2025 09:54 AM (IST)

उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की नौकरियों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा हैं. इसके लिए शासन की ओर से कंपनी एक्ट के तहत यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही ये भी साफ़ कर दिया गया है कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों की तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए इंटरव्यू की जरुरत नहीं होगी. 

यूपी सचिवालय प्रशासन की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें संबंधित विभागों से चार दिन के भीतर सुझाव देने को कहा गया है. इस दौरान ये भी साफ़ कर दिया गया है कि अब आउटसोर्सिंग में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा, इसके लिए इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होगी. 

बैठक में ये निर्देश दिए गए कि अभ्यार्थियों की तैनाती के लिए सेवायोजक विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर रजिस्टर्ड लोगों से आवेदन लिया जाएगा. इसके लिए पारिवारिक आय से लेकर अभ्यार्थी की आयु, शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा और स्थानीय स्तर पर पद के आधार पर सेवाएं ली जाएंगी. 

नौकरियों में इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

आउटसोर्स की तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के पदों में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी दाएगी, इसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियां चयनित कार्मिकों की सूची यूपीकॉस को भेजेंगी, इनमें से अभ्यार्थियों का चयन किया जाएगा और जिन कार्मिकों का चयन होगा उन्हें एजेंसी प्लेसमेंट लेटर जारी करेगी. 

सचिवालय प्रशासन ने इन नौकरियों में ग्रेड वन, टू, थ्री और फ़ोर के लिए शैक्षिक योग्यता का भी निर्धारण किया है. आउटसोर्स सेवा के लिए मापदंड तय किए गए हैं. जिसके अनुसार सौ अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. ये भी साफ़ कर दिया गया है कि जिन पदों पर पहले से लोग काम कर रहे हैं उसके लिए चयन नहीं होगा. नियमित कर्मियों की जगह आउटसोर्स कर्मचारी नहीं रखें जाएंगे. 

यूपी आउटसोर्स सेवा निगम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इनमें सचिव महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव शामिल होंगे. इनके अलावा दो कार्यकारी निदेशक, दो जनरल मैनेजर भी होगे. अन्य संस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी भी बनेगी.  

शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?

Published at : 20 Sep 2025 09:54 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Jobs Update UP Sarkari Naukari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Gold Card Visa: डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद अब फोडा वीजा बम! बदल दिया H-1B वीजा नियम; जानें किन लोगों पर होगा असर?
ट्रंप ने टैरिफ के बाद अब फोडा वीजा बम! बदल दिया H-1B वीजा नियम; जानें किन लोगों पर होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
'जहीर और मेरे बीच धर्म कभी नहीं आ सकता', बोलीं सोनाक्षी सिन्हा, ये भी बताया- पति का कैसा है शत्रुघ्न सिन्हा संग रिश्ता?
'जहीर और मेरे बीच धर्म कभी नहीं आ सकता', बोलीं सोनाक्षी सिन्हा, बताया- पति का कैसा है शत्रुघ्न सिन्हा संग रिश्ता
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Gold Card Visa: डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद अब फोडा वीजा बम! बदल दिया H-1B वीजा नियम; जानें किन लोगों पर होगा असर?
ट्रंप ने टैरिफ के बाद अब फोडा वीजा बम! बदल दिया H-1B वीजा नियम; जानें किन लोगों पर होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
'जहीर और मेरे बीच धर्म कभी नहीं आ सकता', बोलीं सोनाक्षी सिन्हा, ये भी बताया- पति का कैसा है शत्रुघ्न सिन्हा संग रिश्ता?
'जहीर और मेरे बीच धर्म कभी नहीं आ सकता', बोलीं सोनाक्षी सिन्हा, बताया- पति का कैसा है शत्रुघ्न सिन्हा संग रिश्ता
विश्व
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
यूटिलिटी
फेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे
फेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे
नौकरी
Bank Jobs 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget