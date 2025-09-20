हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Exclusive: शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?

Exclusive: शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?

Shubhanshu Shukla interview: स्पेस से लौटने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बताया कि स्पेस में जाने से पहले उनकी ट्रेनिंग हुई थी और फिर एक महीने के लिए उन्हें क्वारंटीन में रखा था.

By : आशी सिंह | Updated at : 20 Sep 2025 07:59 AM (IST)

भारतीय वायुसेना का ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हाल ही में एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. इस दौरान एबीपी न्यूज से बात की और स्पेस से जुड़ी यादों को साझा किया. उन्होंने बताया कि स्पेस से लौटने के बाद भारत में उन्हें जो प्यार मिल रहा है वो उससे बहुत ख़ुश हैं. 

शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रा के बाद उन्हें धरती पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है. वहां का अनुभव बहुत अच्छा था और उसके बाद यहां भी जिस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है ये भी बहुत अच्छा है. लोग इस मिशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और मुझे इसकी बहुत खुशी है. 

सबसे ज्यादा किसे किया मिस?

उन्होंने बताया कि जब वो स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे थे और स्पेस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को बहुत मिस किया. उन्होंने कहा कि स्पेस में जाने से एक महीने पहले से हम क्वारंटीन में थे, उसके पहले ट्रेनिंग में थे, तो बहुत ज्यादा समय हो गया था मुझे अपनी पत्नी और बच्चे से मिले हुए और माता-पिता से मैं एक साल से नहीं मिला था. तो आप उन सभी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं

हालांकि क्वारंटीन के समय आप उनसे मिल सकते थे लेकिन बहुत दूर से मिल सकते थे. तो बहुत ज्यादा नहीं मिल पाए. इसलिए शुरुआती दिनों में तो बहुत ज्यादा मिस किया लेकिन फिर उसके बाद सब रोमांचक होता गया और पता ही नहीं चला कब 20 दिन निकल गए. 

क्या रहना पसंद करेंगे शुभांशु?

शुभांशु शुक्ला से जब ये सवाल किया गया कि अगर उन्हें भारतीय वायुसेना या एस्ट्रोनॉट में से कुछ चुनना हो तो वो क्या रहना पसंद करेंगे तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं इंडियन एयरफोर्स और एस्ट्रोनॉट दोनों का अनुभव ले चुका हूं. मुझे नहीं लगता है आप कुछ चुन सकते हैं कई बार आपके साथ कुछ हो जाता है. इसलिए आपको हर किसी नए अनुभव के लिए तैयार रहना चाहिए. 

अंतरिक्ष यात्रा के बाद जब शुभांशु धरती पर लौटे तो उन्हें सबसे पहले क्या खाने की इच्छा हुई, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब वो धरती पर लौटे तो उन्हें नमकीन खाने का बहुत मन हो रहा था. धरती पर आते ही उन्होंने खाने के लिए चिप्स मंगाए थे क्योंकि वो अमेरिका में थे भारत में नहीं थे. जिसके बाद उन्हें चिप्स दिए गए. हालांकि बाद में उन्होंने मिनी कचौरी खाई जो बहुत अच्छी लगी. 

 

About the author आशी सिंह

आशी सिंह वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं. आशी बीते चार सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए पत्रकारिता की है. एबीपी के Special Platform Uncut में आशी के पास वीडियो से जुड़ी ज़िम्मेदारियां हैं. कई राज्यों के चुनाव, देश दुनिया से जुड़ी बड़ी घटनाओं, घुमक्कड़ी और बिजनेस जुड़े मुद्दों पर आशी ने वीडियो स्टोरी की हैं.
Published at : 20 Sep 2025 07:57 AM (IST)
UP NEWS Shubhanshu Shukla Interview
