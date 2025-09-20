भारतीय वायुसेना का ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हाल ही में एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. इस दौरान एबीपी न्यूज से बात की और स्पेस से जुड़ी यादों को साझा किया. उन्होंने बताया कि स्पेस से लौटने के बाद भारत में उन्हें जो प्यार मिल रहा है वो उससे बहुत ख़ुश हैं.

शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रा के बाद उन्हें धरती पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है. वहां का अनुभव बहुत अच्छा था और उसके बाद यहां भी जिस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है ये भी बहुत अच्छा है. लोग इस मिशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और मुझे इसकी बहुत खुशी है.

सबसे ज्यादा किसे किया मिस?

उन्होंने बताया कि जब वो स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे थे और स्पेस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को बहुत मिस किया. उन्होंने कहा कि स्पेस में जाने से एक महीने पहले से हम क्वारंटीन में थे, उसके पहले ट्रेनिंग में थे, तो बहुत ज्यादा समय हो गया था मुझे अपनी पत्नी और बच्चे से मिले हुए और माता-पिता से मैं एक साल से नहीं मिला था. तो आप उन सभी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं

हालांकि क्वारंटीन के समय आप उनसे मिल सकते थे लेकिन बहुत दूर से मिल सकते थे. तो बहुत ज्यादा नहीं मिल पाए. इसलिए शुरुआती दिनों में तो बहुत ज्यादा मिस किया लेकिन फिर उसके बाद सब रोमांचक होता गया और पता ही नहीं चला कब 20 दिन निकल गए.

क्या रहना पसंद करेंगे शुभांशु?

शुभांशु शुक्ला से जब ये सवाल किया गया कि अगर उन्हें भारतीय वायुसेना या एस्ट्रोनॉट में से कुछ चुनना हो तो वो क्या रहना पसंद करेंगे तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं इंडियन एयरफोर्स और एस्ट्रोनॉट दोनों का अनुभव ले चुका हूं. मुझे नहीं लगता है आप कुछ चुन सकते हैं कई बार आपके साथ कुछ हो जाता है. इसलिए आपको हर किसी नए अनुभव के लिए तैयार रहना चाहिए.

अंतरिक्ष यात्रा के बाद जब शुभांशु धरती पर लौटे तो उन्हें सबसे पहले क्या खाने की इच्छा हुई, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब वो धरती पर लौटे तो उन्हें नमकीन खाने का बहुत मन हो रहा था. धरती पर आते ही उन्होंने खाने के लिए चिप्स मंगाए थे क्योंकि वो अमेरिका में थे भारत में नहीं थे. जिसके बाद उन्हें चिप्स दिए गए. हालांकि बाद में उन्होंने मिनी कचौरी खाई जो बहुत अच्छी लगी.