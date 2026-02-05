हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP IPS Transfer: यूपी में 24 IPS अफसरों के तबादले, योगी सरकार ने गोरखपुर समेत 11 जिलों के SSP-SP बदले

UP IPS Transfer: यूपी में 24 IPS अफसरों के तबादले, योगी सरकार ने गोरखपुर समेत 11 जिलों के SSP-SP बदले

UP IPS Transfer: यूपी में 24 आईपीएस अफसर और 11 जिलों के बदले पुलिस कप्तान बदले गए है. सरकार ने जौनपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ के एसएसपी बदल दिए है. वहीं अमेठी, पीलीभीत के एसपी बदले गए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Feb 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जिसके तहत प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. DG, ADG, IG, DIG समेत 11 जिलों के SP/SSP का ट्रांसफ़र किया गया है. संभल की अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा को गौतमबुद्ध नगर का अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है.  

यूपी के जौनपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ के एसएसपी बदले गए वहीं अमेठी, पीलीभीत, रायबरेली, मिर्जापुर, बस्ती, खीरी के एसपी बदले गए. साल 1994 बैच के आईपीएस सुजीत पांडेय डीजी फायर बनाये गए. तो वहीं 2001 बैच के आईपीएस प्रवीण कुमार एडीजी जोन लखनऊ बनाये गए हैं. सोमेन वर्मा को अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें डीआईजी रेंज बनाया गया है. 

जानें- किसे कहां मिली तैनाती

पुलिस महानिदेशक एवं अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ सुजीत पांडे को डीजी फायर सर्विसेज बनाया गया है. जबकि प्रवीण कुमार को एडीजी लखनऊ जोन बनाकर भेजा गया है. के एस इमानुएल को पुलिस महानिरीक्षक ईओडब्ल्यू से डीजीपी के जीएसओ की जिम्मेदारी दी गई है. आईपीएस विनोद कुमार सिंह को आईजी डॉ अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद भेजा गया है. 

आईपीएस अधिकारी आलोक प्रियदर्शी को अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट की जिम्मेदारी दी गई है, राजकरण नैय्यर अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद बनाया गया है. सोमेन बर्मा को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर से डीआईजी अयोध्या रेंज भेजा गया है. संकल्प शर्मा, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानपुर कमिश्नरेट बनाए गए हैं. 

आईपीएस विपिन टाडा संयुक्त पुलिस आयुक्त कानपुर कमिश्नरेट बनाए गए हैं. अभिषेक यादव डीआईजी एटीएस लखनऊ बनाए गए हैं, आशीष तिवारी को वरिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक सहारनपुर से डीआईजी टेक्निकल सर्विसेज लखनऊ में तबादला किया गया है. प्रताप गोपेंद्र यादव को डीआईजी यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है. कुंवर अनुपम सिंह को एसपी जौनपुर की जिम्मेदारी दी गई है. 

डॉक्टर ख्याति गर्ग को सेनानायक, 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद से एसपी लखीमपुर खीरी भेजा गया है. यशवीर सिंह एसपी बस्ती बनाए गए हैं. चारू निगम एसपी सुल्तानपुर बन गई हैं. अभिनंदन को एसएसपी सहारनपुर बनाया गया है. डॉक्टर कौस्तुभ को एसएसपी गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है. 

अविनाश पांडे को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ बनाया गया है. अपर्णा रजत कौशिक एसपी मिर्जापुर बन गई हैं. रवि कुमार को एसपी रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई है. सुकीर्ति माधव को क्षेत्रीय अभिसूचना आगरा से एसपी पीलीभीत भेजा गया है. आईपीएस सर्वानन टी को एसपी अमेठी की जिम्मेदारी दी गई है और अनुकृति शर्मा को अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा कमिश्नरेट बनाया गया है.

हत्या मामले 100 साल के बुजुर्ग को 42 साल बाद किया गया बरी, 1984 में मिला था आजीवन कारावास
 

Published at : 05 Feb 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath UP IPS Transfer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
विश्व
Nigeria Attack: दहला नाइजीरिया! गांव में घुसकर ISIS से जुड़े समूह ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट
दहला नाइजीरिया! गांव में घुसकर ISIS से जुड़े समूह ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Online गेम पर बच्चों का 'डेथ रूट' ! | Crime News
Bihar News: गाय खरीदने निकला था, जबरन शादी का शिकार बन गया युवक? | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: संसद को हंगामे की भेंट कौन चढ़ा रहा है ? | ABP News
BJP Vs Congress: राहुल-बिट्टू का विवाद, BJP ने प्रदर्शन किया | Parliament Session | ABP News
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
विश्व
Nigeria Attack: दहला नाइजीरिया! गांव में घुसकर ISIS से जुड़े समूह ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट
दहला नाइजीरिया! गांव में घुसकर ISIS से जुड़े समूह ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, तोड़ेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड!
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, चेक करें लिस्ट
हेल्थ
गेहूं, बाजरा या रागी? जानिए किस मौसम में कौन-सी रोटी खाना है सेहत के लिए बेहतर
गेहूं, बाजरा या रागी? जानिए किस मौसम में कौन-सी रोटी खाना है सेहत के लिए बेहतर
शिक्षा
चाय की दुकान से IAS तक का सफर, चायवाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने कैसे क्रैक किया UPSC?
चाय की दुकान से IAS तक का सफर, चायवाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने कैसे क्रैक किया UPSC?
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget