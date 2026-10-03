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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 41 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन

UP होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 41 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन

यूपी होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट सफल रूप से जारी हो गया है. इस दौरान हजारों अभ्यर्थियों का सेलेक्शन हुआ है. यूपी के 75 जिलों में से अभ्यर्थियों ने इसके लिए अप्लाई किया था.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 03 Oct 2026 09:16 PM (IST)
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यूपी होमगार्ड भर्ती-2025 का फाइनल रिजल्ट शनिवार (3 अक्टूबर) को जारी कर दिया गया. उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 41 हजार 424 होमगार्ड के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. 41 हजार 424 खाली पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

होमगार्ड भर्ती में 25 लाख 32 हजार 196 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे. राज्य के 75 जिलों में 25-26 और 27 अप्रैल 2026 को यूपी होमगार्ड की लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी. लिखित परीक्षा के बाद 1 लाख 07 हजार 221 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया था. 

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बोर्ड की वेबसाइट पर आया रिजल्ट

लिखित परीक्षा, अभिलेख समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया गया. होमगार्ड भर्ती-2025 का अंतिम चयन परिणाम यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया गया है. रिजल्ट जारी होने के बाद चयन होने वाले अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.

(ये खबर अपडेट की जा रही है....)

Published at : 03 Oct 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police
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