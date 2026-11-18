उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों के लिए अगले 2027 का सार्वजनकि अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में अगले साल होली और दीपावली पर लंबी छुट्टियां मिल रहीं हैं. इसमें 26 सार्वजनिक अवकाश और 27 निर्बंधित अवकाश शामिल हैं.

2027 में होली की छुट्टियां चार दिन तक हैं. जिसमें होलिका दहन 22 मार्च (सोमवार) और होली 23 मार्च (मंगलवार) को पड़ेगी. जबकि इससे पहले शनिवार 20 मार्च और रविवार 21 मार्च को साप्ताहिक अवकाश रहेगा. लिहाजा कर्मचारियों को इस बार होली में लंबा वीकेंड मिलेगा.

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दीपावली पर 3 दिन का ब्रेक

वर्ष 2027 में दीपावली 29 अक्टूबर (शुक्रवार) को है. इसके बाद 30 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा (शनिवार) और 31 अक्टूबर को भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती (रविवार) का अवकाश है. इस तरह दीपावली के मौके पर भी लगातार तीन दिन की छुट्टी का फायदा मिलेगा.

सार्वजनिक अवकाश जोड़े गए

इस साल के कैलेंडर में तीन बदलाव किए गए हैं. मकर संक्रांति (14 जनवरी), संत रविदास जयंती (20 फरवरी) और महर्षि वाल्मीकि जयंती (15 अक्टूबर) को अब सार्वजनिक अवकाश की श्रेणी में शामिल किया गया है. जबकि पहले ये निर्बन्धित अवकाश में आते थे.

2027 की कुछ प्रमुख सार्वजनिक छुट्टियां

14 जनवरी: मकर संक्रांति

26 जनवरी: गणतंत्र दिवस

20 फरवरी: संत रविदास जयंती

6 मार्च: महाशिवरात्रि

10 मार्च: ईद-उल-फितर

22-23 मार्च: होलिका दहन और होली

14 अप्रैल: डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती

15 अप्रैल: रामनवमी

15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस

2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती

8-9 अक्टूबर: दशहरा महानवमी और विजयदशमी

29-31 अक्टूबर: दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज

25 दिसंबर: क्रिसमस

सरकारी कर्मचारियों को निर्बन्धित अवकाशों में से अपनी सुविधा के अनुसार कुछ दिन चुनने की छूट भी मिलेगी. पूरा आधिकारिक कैलेंडर शासन की विज्ञप्ति में उपलब्ध है.

यहां बता दें कि यह कैलेंडर कर्मचारियों, छात्रों और आम लोगों के लिए साल भर की प्लानिंग करने में मददगार साबित होगा. होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर लंबे ब्रेक मिलने से पर्यटन और पारिवारिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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